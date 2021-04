Fiat: ecco quale potrebbe essere il nome del nuovo SUV

Fiat a maggio svelerà il suo primo SUV per l’America Latina. Si tratterà di un modello che verrà prodotto in Brasile a Betim su piattaforma di Fiat Argo e sarà commercializzato in quel mercato e in altri del Sud America compresa l’Argentina.

Fiat: ecco come si potrebbe chiamare il suo primo SUV per l’America Latina

A proposito di questo modello che attualmente è conosciuto con il nome di Progetto 363 al momento non è stato ancora ufficializzato il suo nome. Questo probabilmente sarà svelato in fase di presentazione quando il modello sarà mostrato per la prima volta alla finale del Grande Fratello brasiliano.

Sarebbero 5 al momento i nomi in ballo per il nuovo modello

A quanto pare Fiat avrebbe registrato 5 nomi e si dice che uno di questi possa essere quello scelto per questo nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori. I nomi per il futuro B-SUV potrebbe dunque essere scelto tra i seguenti: Revo, Tuo, Pulse, Domo e Nord.

Dal Brasile inoltre arriva la notizia che sebbene il veicolo sarà presentato a maggio, la sua produzione non inizierà prima di settembre e dunque lo sbarco in concessionaria sarebbe ancora lontano. Questo non si verificherebbe prima di ottobre novembre 2021.

Questo non sarà l’unico SUV di Fiat per il Brasile

Ricordiamo che il nuovo modello di Fiat sarà il primo SUV della casa automobilistica italiana in Brasile ma non l’unico. Infatti l’anno prossimo un nuovo modello dovrebbe venire svelato. Ci riferiamo al cosiddetto progetto 376 che continua ad apparire in numerose foto spia e che sarà una versione coupè e leggermente più lunga di questo primo SUV che a maggio il marchio di Torino svelerà in Brasile. In futuro poi dovrebbe toccare ad un terzo SUV che dovrebbe essere ispirato al pickup Fiat Toro. Questo però non sarà svelato prima del 2023.

