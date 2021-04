Progetto 363: il nuovo SUV Fiat si mostra con parti e carrozzeria definitive

Progetto 363 è il nome in codice interno di un nuovo SUV Fiat sviluppato appositamente per il mercato brasiliano. Le ultime foto spia trapelate su Internet hanno mostrato soltanto dei prototipi pesantemente modificati e camuffati da un’ampia mimetizzazione. Anche l’ultima serie di scatti “rubati” non è da meno.

Il nuovo veicolo di Fiat, che sarà basato sulla Argo, debutterà ufficialmente in Brasile nel corso della seconda metà di quest’anno. Analizzando nello specifico le nuove foto, sulla parte anteriore possiamo vedere un frontale più alto, un cofano motore più corto, gli esclusivi fari Full LED e un paraurti con griglie inferiori e superiori dotate di barre. Rispetto a quelli della Argo, i fari del Progetto 363 sono più stretti e abbinati a un paraurti che si incontra con il cofano più corto.

Progetto 363: ecco un altro prototipo totalmente camuffato del nuovo SUV Fiat

Per rendere il frontale più alto, i designer della casa automobilistica torinese hanno installato un nuovo pannello anteriore che contribuisce anche al bloccaggio del nuovo paraurti. La griglia principale presenta una forma che ricorda quella del Fiat Strada di ultima generazione con al centro il nuovo logo Fiat scritto in lettere maiuscole.

Nella parte inferiore, invece, troviamo due ingressi per l’aria. Da notare che questo nuovo prototipo è dotato di sensori di parcheggio anteriori. Passando sul profilo laterale, troviamo le stesse portiere della Argo. Ciò che cambia sono gli inserti in plastica più larghi sotto le porte e nei passaruota.

Il nuovo SUV Fiat avrà delle esclusive sospensioni regolabili per proporre un’altezza superiore e dei cerchi con diametro maggiore. In alcune versioni, il set sarà composto dal cerchi da 16” con pneumatici 195/60 R16.

Nella parte posteriore, il Progetto 363 di Fiat mantiene l’intera struttura della Argo. Fra le modifiche abbiamo i nuovi fari che mantengono la stessa forma del corpo e si estendono nel cofano del bagagliaio. Quest’ultimo avrà un grande rigonfiamento per dare al veicolo maggior volume e anche per aumentare la capacità di carico nel bagagliaio.

Per quanto riguarda l’abitacolo, purtroppo le nuove foto spia non ci mostrano nulla al riguardo ma sappiamo già che sarà praticamente uguale a quello della Argo con piccole modifiche solo al sistema di infotainment.

Arrivando alle motorizzazioni, uno dei motori già confermati per il SUV Fiat è il Firefly turbo da 1 litro abbinato al cambio CVT. Il tre cilindri produrrà una potenza di circa 130 CV e una coppia massima stimata fra 167 e 186 nm. Le versioni entry-level del nuovo SUV compatto di Fiat, invece, saranno equipaggiate con il motore Firefly 1.3 abbinato al cambio manuale e CVT.

