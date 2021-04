Mansory F8XX: ecco la Ferrari F8 Tributo da 880 CV secondo il tuner

Mansory ha appena svelato la sua ultima creazione con il nome di Mansory F8XX. Si tratta di una Ferrari F8 Tributo pesantemente modificata in grado di sviluppare una potenza di 880 CV e 960 nm di coppia massima.

Secondo il famoso tuner, la F8XX è stata costruita e progettata per garantire le massime prestazioni e per offrire una costruzione leggera. L’esemplare mostrato nelle immagini è stato verniciato in Verde Catania e inoltre vanta innumerevoli dettagli artigianali e componenti realizzati in fibra di carbonio, oltre a cerchi color oro e pelle pregiata.

Mansory F8XX: il famoso tuner presenta una versione ampiamente modificata della Ferrari F8 Tributo

Il corpo esterno della Mansory F8XX propone minigonne laterali, diffusore anteriore e diffusore posteriore. L’alettone presente sul retro è stato diviso in due angoli a forma di L. La nuova supercar mantiene lo stesso V8 biturbo da 3.9 litri utilizzato sulla F8 Tributo, che di serie produce 720 CV di potenza e 770 nm di coppia massima.

Tuttavia, Mansory è riuscito con successo a modificare il propulsore e l’impianto di scarico per migliorare le prestazioni complessive della speciale Ferrari F8 Tributo, portando la potenza massima a 880 CV e 960 nm. Secondo i dati forniti dalla società di tuning, il bolide adesso riesce a raggiungere una velocità massima di 354 km/h e di impiegare soli 2,6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.

Le emissioni di CO2 nel ciclo combinato sono di 284 g/km mentre il consumo di carburante nel ciclo combinato è pari a 13,8 litri/100 km. La potenza del propulsore è stata combinata con varie componenti particolari come le sospensioni attive e i cerchi sportivi e ultraleggeri YT.5 usati per la prima volta su un veicolo.

Il set misura 21” all’anteriore e 22” al posteriore e sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni con dimensioni di 255/30 ZR21 e 335/25 ZR22. Gli interni della speciale Ferrari F8 Tributo, infine, sono caratterizzati da un design sportivo e un rivestimento in pelle beige con inserti bianchi nella zona passeggeri, oltre ad altre parti in fibra di carbonio.

