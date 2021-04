Ram 1500 TRX affronta un Dodge Durango SRT Hellcat in una drag race

Oltre alle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat e alla Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ha debuttato recentemente su altri due modelli ad alte prestazioni di Stellantis: il Ram 1500 TRX e il Dodge Durango SRT Hellcat.

Proprio questi due veicoli si sono recentemente affrontati in una drag race pubblicata su YouTube da Mod2Fame. Grazie a questa gara possiamo scoprire le performance di due auto che assieme sviluppano oltre 1400 CV di potenza.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up gareggia contro un Dodge Durango SRT Hellcat

Con un peso a vuoto di 2590 kg, il Durango SRT Hellcat potrebbe sembrare un veicolo leggero se confrontato con il TRX, che pesa quasi 318 kg in più rispetto al SUV a sette posti. Oltre al duello con partenza in movimento, le due belve di Stellantis si sono affrontate anche in un versus con partenza da fermo.

Fra le due gare, sicuramente quella con partenza da fermo dà la possibilità a due veicoli di partire dallo stesso punto. Bisogna considerare inoltre che il Ram 1500 TRX ha una velocità massima limitata a 189 km/h mentre il Dodge Durango SRT Hellcat arriva fino a 290 km/h.

Come anticipato ad inizio articolo, i due veicoli condividano lo stesso Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ma non nella stessa configurazione. Questo perché nel TRX il propulsore sviluppa 712 CV di potenza e 881 nm di coppia massima e gli permette di scattare da 0 a 96 km/h in soli 4,5 secondi e di completare un quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h.

Nel Durango SRT Hellcat, invece, l’otto cilindri produce 720 CV e 874 nm per uno scatto da 0 a 96 km/h in 3,5 secondi e un quarto di miglio completato in 11,5 secondi. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI