Luis Muriel mostra la sua nuova Ferrari F8 Tributo autoregalata

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha mostrato nelle scorse ore su Instagram una bellissima Ferrari F8 Tributo. Si tratta del bolide da 720 CV che si è autoregalato per i suoi 30 anni.

È un esemplare rivestito nella classica colorazione rossa abbinata a tre strisce da corsa (due nere e una bianca) che attraversano l’intera carrozzeria e il tettuccio della performante supercar.

Ferrari F8 Tributo: Luis Muriel ci mostra il suo ultimo acquisto da 720 CV

Il mese scorso abbiamo mostrato alcune immagini sempre di Muriel guida di una 488 GTB (ossia il predecessore diretto della F8 Tributo) e questo è un chiaro segno che il calciatore apprezza molto le vetture del cavallino rampante.

Mai prima d’ora, però, il calciatore era stato immortalato in foto a bordo di una Ferrari diversa dalla sua GTB. Assieme alla foto pubblicata su Instagram, l’attaccante dell’Atalanta ha ringraziato i suoi fan per i tanti messaggi di auguri ricevuti nelle ultime ore.

Vi ricordiamo che la Ferrari F8 Tributo è stata presentata ufficialmente durante il Salone di Ginevra del 2019. Il suo nome omaggia l’eccellenza del motore V8 Ferrari stradale più potente di sempre. Infatti, l’F154 è stato riconosciuto per tre anni consecutivi come propulsore internazionale dell’anno.

Si tratta più nello specifico di un V8 biturbo da 3.9 litri che nella F8 Tributo riesce a sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima a 3250 g/min. È praticamente la stessa configurazione utilizzata sulla 488 Pista.

Questo powertrain adotta delle bielle in titanio di derivazione F1, dei collettori di aspirazione specifici con fluidodinamica ottimizzata, degli scarichi e dei collettori in inconel e dei sensori sviluppati appositamente per azzerare il turbolag.

Non manca un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 marce. A livello di prestazioni, la Ferrari F8 Tributo raggiunge una velocità massima di 340 km/h e impiega soli 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 7,8 secondi da 0 a 200 km/h.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI