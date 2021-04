Fiat 500X: nuova versione in arrivo?

Sul web si torna nuovamente a parlare del possibile arrivo nel corso del 2021 di una nuova versione di Fiat 500X. Si tratta di una voce che era trapelata già negli scorsi mesi ma che sembra nuovamente aver ripreso vigore negli ultimi giorni. La principale casa automobilistica italiana starebbe preparando una versione con tetto in tela del suo celebre crossover che come sappiamo viene prodotto nello stabilimento di Melfi insieme a Jeep Renegade e Compass.

Tra la fine della primavera e gli inizi dell’estate potrebbe arrivare una nuova versione di Fiat 500X: ecco di che si tratta

Sempre secondo queste indiscrezioni trapelate in rete nei giorni scorsi sembra che questa versione speciale della Fiat 500X possa somigliare alla Fiat 500 “Dolce Vita”. Questo significa non solo che l’auto avrà colori inediti ma anche per la presenza di un tettuccio in tela con tecnologia soft top. A quanto pare la nuova auto dovrebbe venire svelata tra la fine della primavera e gli inizi dell’estate. Dunque non mancherebbe nemmeno molto al suo debutto.

Per quanto riguarda i motori invece non ci dovrebbero essere novità sostanziali rispetto al resto della gamma. Ricordiamo che la Fiat 500X è in attesa di ricevere una versione Mild-Hybrid che però al momento non è stata ancora introdotta e difficilmente lo sarà con questa versione speciale del crossover.

