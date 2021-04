Jeep Wrangler Rubicon 392 arriva nelle concessionarie statunitensi

Dopo la versione 4xe ibrida plug-in è giunto il momento dell’arrivo nelle concessionarie statunitensi della nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 con motore Hemi. Questo veicolo è stato molto atteso dagli appassionati del brand statunitense e alla fine Jeep ha deciso di accontentarli, anche se avrebbero voluto vedere un motore Hellcat sotto il cofano.

Ad ogni modo, la Wrangler Rubicon 392 2021 è equipaggiata con un Hemi V8 da 6.4 litri che sviluppa una potenza di 477 CV a 6000 g/min e 637 nm di coppia massima a 4300 g/min. L’intera potenza viene scaricata a terra attraverso il cambio automatico 8HP75 di origine ZF a 8 rapporti.

Jeep Wrangler Rubicon 392: la versione ad alte prestazioni inizia ad arrivare negli showroom USA

A livello di prestazioni, il fuoristrada con motore Hemi è in grado di completare un quarto di miglio in 13 secondi netti e di scattare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi. A parte il prestante motore, la Jeep Wrangler Rubicon 392 è dotata di assali Dana 44, transfer case a due velocità, differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio elettronico Tru-Lok, ammortizzatori Fox, barra antirollio anteriore con disconnessione elettronica e nuovi cerchi da 17” avvolti in pneumatici BFGoodrich All-Terrain K02.

Oltre a questo, gli ingegneri del marchio di Stellantis hanno rivisto l’impianto frenante per supportare il peso extra del powertrain. Ci sono altre caratteristiche che contraddistinguono la Rubicon 392 dalle altre versioni dell’iconico fuoristrada. Un esempio è il cofano motore preso dal Gladiator Mojave con l’esclusivo badge 392 e dotato di inserti in bronzo. Inoltre, c’è un impianto di scarico composto da due terminali che permettono al veicolo di ruggire.

L’altezza da terrà è di 26,16 cm, circa 1,27 cm in meno rispetto al Rubicon standard, oltre a proporre un angolo di attacco di 44,5°, un angolo di uscita di 37,5° e un angolo di dosso di 22,6°. Grazie a queste caratteristiche, Jeep sostiene che il SUV è capace di attraversare acque profonde fino a 82,55 cm. La palette colori della nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 è composta da nove colorazioni ma tutti con interni neri, il tutto ad un prezzo di 73.500 dollari (61.344 euro).

