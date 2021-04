Leasys Miles Maserati: il noleggio pay per use di lusso

Altro che car sharing delle utilitarie. Ecco Leasys Miles Maserati: il noleggio pay per use premium. Il brand Stellantis controllato da FCA Bank, annuncia la nascita di un servizio di lusso. Nuova formula dedicata a Maserati Ghibli e Levante.

Con un canone mensile vantaggioso (comprensivo dei primi 1.000 km), più un costo fisso applicato ai km effettivamente percorsi, Leasys Miles Maserati è la soluzione ideale per chi, pur facendo un uso discontinuo dell’auto, non vuole rinunciare a guidare modelli di grande prestigio e lusso.

Leasys Miles Maserati: di base 929 euro al mese

Ghibli è disponibile a un canone mensile di 929 euro Iva inclusa, fisso per 48 mesi e comprensivo dei primi 1.000 chilometri, dell’assistenza stradale, della copertura RCA e del servizio Leasys I-Care, con cui monitorare da remoto lo stato dell’auto. Volendo, con Leasys Miles Plus, l’offerta si arricchisce di copertura furto e incendio, copertura riparazione dei danni e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al canone si aggiunge un costo fisso applicato ai chilometri effettivamente percorsi (9 centesimi al km per la formula standard, 18 centesimi al km per la formula Plus), rilevati dalla T-Box Mopar Connect, installata a bordo del veicolo. Quindi: un fisso più un variabile. Inoltre il noleggio di Leasys Miles, pensato per vivere l’auto senza pensieri, non prevede alcun anticipo né limiti di percorrenza.

Ma 929 euro che prezzo è? A nostro giudizio, ottimo. Va detto che è un’auto di lusso. E che c’è tutto compreso. Ovviamente, si deve fare la massima attenzione alle franchigie per i sinistri eventuali. Ossia incidenti, danni, graffi, furti.

Stando nei 1000 km, è super conveniente. Sforando di poco, la convenienza c’è ancora. Invece, se si macinano km su km in eccesso, bisogna fare bene i conti.

