Come lanciare l’auto elettrica e ibrida plug-in? Anche con offerte allettanti. Ecco allora gli Electric Days: tre settimane di promozioni FCA Bank e Leasys. Dedicate alla mobilità elettrica, disponibili online e attive fino al 30 aprile. Dove? In tutti i 10 Paesi europei in cui operano le due società: Italia, ma anche Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo Regno Unito e Spagna.

Electric Days: tre proposte

GO4xe, il finanziamento che consente al cliente di scegliere di guidare la Jeep Renegade 4xe Plug In Hybrid a partire da 169 euro al mese con un minimo anticipo e rata finale residua. Il Valore futuro garantito: sai quanto spenderai per tenerti l’auto, se vorrai. Anticipo: 7.130€; Rata Finale Residua: 19.864€. TAN:5,95% e TAEG: 7,28%. C’è la libertà di sostituirla, a ogni finestra annuale: a 13, 25, 37 o 49 mesi. In questo modo il cliente potrà, in precisi momenti del contratto, cambiare l’auto con un altro modello phev. Oppure ad alimentazione tradizionale. Sottoscrivendo un nuovo finanziamento con FCA Bank. Leasys Miles, il prodotto pay per use di noleggio a lungo termine. Puoi guidare diversi veicoli elettrici del Gruppo Stellantis (Peugeot e-208, Nuova Citroën ë-C4 100% ëlectric, DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Opel Mokka-e e Fiat Nuova 500). Con 2000 km in omaggio. E con il pacchetto Plus: copertura RCa, Incendio & Furto, danni, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizi di infomobilità e telediagnosi Leasys I-care e utilizzo gratuito della Leasys UMove app. Due promo Leasys dedicate ai prodotti di breve e medio termine. Si potrà provare Jeep 4xe Plug-In e Fiat 500 Elettrica per un weekend a 29.99 € al giorno. E scegliere di passare a CarCloud per noleggi da 1 a 12 mesi. L’iscrizione Amazon alle opzioni CarCloud Renegade&Compass 4xe Plug in e 500 Elettrica sarà scontata del 20%.

Promozioni con rate o noleggio: cautela con le clausole

Sono indubbiamente proposte affascinanti. Ma attenzione alle clausole contrattuali con le penali di ogni tipo: danni, incidenti, furti. Questo vale sia per l’acquisto a rate sia per il noleggio a lungo termine.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI