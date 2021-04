Citroën ricorda Robert Opron, il designer che progettò alcuni modelli iconici

Nel 1962, Robert Opron entrò a far parte di Citroën, chiamato proprio da Flaminio Bertoni che allora era a capo del centro stile del marchio automobilistico francese e che in quel momento necessitava di un assistente.

Nato in Francia nel 1932 e trasferitosi giovanissimo in Africa (tra Costa d’Avorio e Algeria), Opron tornò in patria all’età di 20 anni per studiare architettura. Dapprima trovò lavoro in un’azienda di costruzioni aeronautiche nel ‘52 e dopodiché passò al settore che lo affascinava maggiormente, quello delle vetture e più precisamente presso la SIMCA.

Citroën: Robert Opron fu il creatore di alcuni modelli iconici della casa francese

In Citroën, Robert Opron ebbe modo di conoscere designer del calibro dello stesso Flaminio Bertoni ed Henri Dargent. Il suo primo lavoro fu la produzione in disegni tecnici del nuovo frontale della DS a fari carenati, scolpito da Bertoni nel ‘64 e prodotto dal ‘67. Alla scomparsa improvvisa di Bertone, nel 1965, Opron prese il suo posto ed ebbe modo di occuparsi dei progetti in corso.

Dalla sua matita usciranno modelli iconici che hanno segnato la storia del brand di Stellantis, a partire dalla Citroën AMI8, erede della AMI6, presentata nel 1969 e prodotta fino al 1978 nella versione berlina e fino all’anno successivo in quella Break. Al Salone di Ginevra del 1970, Citroën presentava la GS prodotta fino al 1985 in diverse versioni tra cui la Break e la GSA e in circa 2.500.000 esemplari.

A seguire, la Citroën SM del 1970, progettata sempre da Robert Opron, era conosciuta sul mercato come una coupé granturismo che univa comfort, bellezza e grandi prestazioni. Infine, ricordiamo anche la Citroën CX presentata nel 1974. Si trattava di un’auto modellata nella galleria del vento e votata all’efficienza, caratterizzata da linee affusolate e una nuova progettazione degli spazi interni.

Nel 1973, Opron lasciò Citroën per passare ad un’altra famosa casa automobilistica francese per la quale disegnò alcuni modelli molto importanti. Purtroppo, il famoso designer ci ha lasciato il 29 marzo 2021 dopo essersi ritirato nella vita privata ad Antony (Francia).

