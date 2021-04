Auto elettriche: l’Italia è fra i paesi europei in cui l’elettricità costa di più

Quello delle auto elettriche è un settore che cresce sempre di più, soprattutto grazie agli incentivi proposti dai governi. Nonostante ciò, presto potremmo iniziare a fare i conti con un problema che riguarda il costo dell’elettricità. Un noto sito Web tedesco ha messo a confronto i prezzi della corrente delle varie nazioni europee per scoprire dove si risparmia di più e soprattutto qual è il paese più costoso.

La classifica inizia con la Germania in prima posizione dove il costo per una ricarica completa si attesta a 19,02 euro. L’importo è stato stabilito facendo una media tra le varie capacità delle batterie installate sulle auto elettriche disponibili all’acquisto in questo momento. Il costo medio per 100 km è invece di 6,27 euro.

Auto elettriche: una ricarica completa in Italia costa mediamente 13,91 euro

Il podio si completa con la Danimarca in seconda posizione e il Belgio al terzo posto. Nel primo caso abbiamo 17,71 euro per una ricarica completa e 5,84 euro per 100 km mentre nel secondo 17,45 e 5,75 (rispettivamente). Capovolgendo la classifica, l’Ucraina è la nazione europea in cui si risparmia di più per una ricarica completa secondo Switcher.ie, con soli 2,91 euro necessari per raggiungere il 100% della batteria. Al secondo posto troviamo il Kosovo con 3,78 euro mentre al terzo la Serbia con 4,61 euro.

Per quanto riguarda l’Italia, sono necessari 13,91 euro per una ricarica completa e 4,59 euro per percorrere massimo 100 km. Con questi numeri, il nostro Bel Paese si è posizionato in sesta posizione fra le nazioni europee dove la ricarica costa di più.

Di seguito trovate un’immagine in cui è riportata la classifica completa di tutti i paesi europei con i rispettivi importi.

