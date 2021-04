Leclerc ha “prestato” la SF90 regalatagli dalla Ferrari alla Collezione del Principe Alberto

Ricevere un regalo incredibile da Ferrari non capita tutti i giorni. È quanto accaduto invece a Charles Leclerc, pupillo del Cavallino Rampante in Formula 1. Nei giorni scorsi Charles ha infatti ricevuto in dono la Ferrari SF90 di Formula 1 con la quale ha vinto per la sua prima volta in Formula 1, e in Ferrari.

Il monegasco aveva diffuso l’evento sui suoi social senza nascondere una ovvia emozione nel ritrovarsi praticamente a casa quella stessa monoposto con la quale ha agguantato in un nonnulla le vittorie durante i Gran Premi del Belgio e di Italia della stagione 2019: la primissima in Ferrari. Se inizialmente Charles Leclerc aveva riposto la monoposto nel suo garage di Monte Carlo, ora la SF90 del Cavallino Rampante trova posto in una affascinante cornice principesca.

Per un po’ tra 120 auto della collezione di Alberto di Monaco

La Ferrari SF90 di Charles Leclerc troverà infatti posto, almeno per un po’ di tempo, presso la Collezione Privata di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco: una collezione da 120 vetture che compongono la collezione di Alberto di Monaco presso la Terrazza di Fontvielle a Monte Carlo, ovvero il garage personale del Principe che ospita vetture d’epoca e da corsa sia di Formula 1 che rally.

La cerimonia che ha introdotto la Ferrari SF90 di Charles Leclerc si è svolta ieri alla presenza del pilota della Scuderia di Maranello e dello stesso Principe Alberto. La monoposto del Cavallino Rampante farà quindi parte, momentaneamente, della collezione introdotta per la prima volta da Ranieri II di Monaco (padre del Principe Alberto) che incrementò il complessivo di vetture a ben 100 unità alimentate dalle ulteriori introduzioni del Principe Alberto.

Tuttavia in questo momento la collezione non può essere visitata dal pubblico a causa delle restrizioni anti COVID-19, ma dovrebbe essere aperta a breve. Nel frattempo l’edizione 2021 del Gran Premio di Monte Carlo si svolgerà regolarmente e con una ridotta presenza di pubblico.

