Citroen C21: sarà questo l’aspetto del nuovo SUV?

Come vi abbiamo anticipato negli scorsi mesi Citroen ha intenzione di fare ritorno in India con un nuovo modello. Si tratterà di un SUV compatto che al momento è conosciuto con il nome di Citroen C21 sigla che da il nome a questo progetto. Nelle scorse settimane il SUV è stato avvistato diverse volte tanto che sulla base di questi avvistamenti un designer ha deciso di ipotizzare attraverso un render quello che potrebbe essere l’aspetto finale del nuovo modello della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis.

Il futuro SUV compatto Citroen C21 è stato immaginato in un render in quella che potrebbe essere la sua versione definitiva

Il render è stato realizzato da KDesign che già in passato aveva formulato altre ipotesi su quello che poteva essere il design definitivo del futuro SUV Citroen C21. In questo caso il veicolo viene immaginato come una sorta di mix tra sul C4 Cactus e sul nuovo C3 Aircross. Il nuovo modello avrà il caratteristico cruscotto anteriore con fari anteriori divisi e griglia anteriore cromata, tetto spiovente e profilo posteriore arrotondato.

Il nuovo SUV compatto Citroen C21 sarà basato sulla nuova piattaforma CMP, che è sostanzialmente la versione semplificata della piattaforma della Peugeot 208. Questa piattaforma è compatibile con diversi stili di carrozzeria e più opzioni di motore tra cui elettrico e ibrido. Questa piattaforma sosterrà anche un nuovo SUV di medie dimensioni, un’autovettura a tre o a cinque porte compatta e una nuova berlina.

