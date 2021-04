Il Consumer Electronics Show 2022 si svolgerà presso il Las Vegas Convention Center

Sul sito del Consumer Electronics Show (CES) è comparsa un’anticipazione che riguarda l’edizione 2022. Tuttavia, resta aperta l’ipotesi di un evento ibrido (sia fisico che digitale) in cui ci sarà il consueto programma di conferenze e keynote dove i leader delle varie aziende di tutto il mondo affronteranno le questioni più rilevanti del settore.

Nel messaggio si legge che “il CES 2022 segnerà il ritorno della fiera nelle sale del Las Vegas Convention Center dopo la transizione a un formato completamente digitale nel 2021 a causa delle circostanze legate al coronavirus“.

Consumer Electronics Show: l’edizione 2022 si terrà presso il Convention Center di Las Vegas

Sempre sul portale Internet del Consumer Electronics Show si legge che oltre 4000 espositori partecipano all’evento ogni anno, portando un assortimento diversificato di offerte che vanno da elettrodomestici e dispositivi smart home ad applicazioni innovative in aree come 5G, realtà aumentata e virtuale, intelligenza artificiale e robotica. Più di 170.000 professionisti partecipano al CES, rendendolo il più grande palcoscenico per il debutto di tecnologie all’avanguardia.

Il comunicato prosegue dicendo che il CES è un hub centrale per i membri del mondo tecnologico dove fare affari, incontrare nuovi partner e restare aggiornati sulle ultime novità del mercato. Gli organizzatori ricordano che l’evento è caratterizzato anche da attrazioni presenti nella show floor con una miriade di aree speciali e presentazioni.

Inoltre, attraverso il programma Leaders in Technology, il Consumer Electronics Show offre una presenza significativa di rappresentanti governativi di alto livello provenienti da tutto il mondo. Infine, gli organizzatori invitano le persone a prenotare in anticipo il soggiorno a Las Vegas così facendo sarà possibile accedere ad offerte più vantaggiose.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI