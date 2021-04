Pirelli ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pneumatico che punta su sicurezza e sostenibilità per la vita di tutti i giorni e con benefici per l’automobilista e per l’ambiente. Il nuovo Pirelli Powergy è una gomma estiva sviluppata appositamente per i moderni crossover, SUV, berline e monovolume.

Si tratta di uno pneumatico nato grazie alle più recenti tecnologie di simulazione virtuale messi a punto dal famoso produttore e che sarà disponibile in 55 misure da 17 a 20 pollici nel corso di quest’anno, con indici di velocità che vanno da H a Y.

Pirelli Powergy: svelato il nuovo pneumatico estivo dell’azienda

Il nuovo Powergy garantisce un’ottima prestazione in frenata sul bagnato, certificato dal valore A riportato sull’etichetta dello pneumatico, che consente al guidatore di muoversi in sicurezza anche in caso di maltempo.

I tecnici hanno dedicato particolare attenzione anche all’ambiente e alla sostenibilità grazie ad una bassa resistenza al rotolamento che riduce il consumo di carburante e quindi genera meno emissioni, a cui si aggiunge una bassa emissione di rumore. Il valore minimo per l’emissione di rumore e la classifica della resistenza al rotolamento sono sempre riportati sull’etichetta. Queste prestazioni si traducono in un comfort per l’automobilista e in sostenibilità ambientale.

Per raggiungere il massimo delle prestazioni, per il Pirelli Powergy sono stati impiegati i più avanzati sistemi di virtualizzazione. Questi nuovi processi hanno consentito di sviluppare il disegno del battistrada e il profilo dello pneumatico, ottimizzando l’impronta a terra. Ciò ha permesso di bilanciare la forma dell’impronta con il suolo e uniformare le pressioni del contatto, limitando gli spazi di frenata e massimizzando le doti di controllabilità e precisione nella guida.

Combinando questi elementi con l’impiego di mescole con polimeri bilanciati, si hanno massime prestazioni su bagnato e resa chilometrica. Il disegno del battistrada della gomma Powergy è costituito da canali longitudinali e una caratteristica inclinazione dei traversini che permette anche un ottimo drenaggio dell’acqua, favorendo la sicurezza sul bagnato.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie anche all’analisi dei parametri ottenuti dall’impiego del simulatore statico presente presso il centro ricerca e sviluppo di Pirelli a Milano e dalle prove finali di validazione in pista che hanno permesso di ottimizzare i tempi e i processi di sviluppo del nuovo Pirelli Powergy, progettato in 18 mesi.

Infine, i processi elaborati dal reparto R&D dell’azienda nella progettazione di questo nuovo pneumatico saranno utilizzati anche sui futuri prodotti.

