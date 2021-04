Nuovo Opel Mokka presentato direttamente a casa del cliente in Spagna

Il coronavirus ha reso la digitalizzazione ancora più presente nelle nostre vite, imponendo cambiamenti dei modelli di consumo e una maggiore presenza online. Molti ormai visitano meno le concessionarie in quanto possono sfruttare la consegna a casa che avviene in maniera semplice e soprattutto sicura.

In concomitanza con il lancio del nuovo Opel Mokka, la casa automobilistica tedesca ha presentato in anteprima un servizio unico dedicato al mercato spagnolo. In particolare, l’auto stessa viene presentata a casa del cliente in modo che quest’ultimo possa vivere un’esperienza di guida in prima persona.

Nuovo Opel Mokka: il marchio tedesco ha lanciato in Spagna un interessante servizio esclusivo

L’ultima generazione del Mokka è il primo modello di serie ad avere il nuovo frontale Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo logo del fulmine, l’Opel Blitz, e il nome del veicolo posizionato sulla parte posteriore, al centro.

Pedro Lazarino, direttore di Opel per Spagna e Portogallo, ha detto: “Siamo molto soddisfatti del nostro nuovo modello in quanto sta avendo una grande accettazione nel mercato, come dimostrato dal buon numero degli ordini dai nostri clienti. Questo nuovo servizio che stiamo lanciando si adatta perfettamente ai valori del nostro marchio, rendendolo ancora più accessibile ed entusiasmante“.

Il nuovo Opel Mokka è anche la prima Opel ad avere il Pure Panel, un cruscotto innovativo che integra due display panoramici e che si concentra sull’essenziale con un design unico che enfatizza l’ergonomia e la chiarezza. I designer del brand di Stellantis hanno dato grande importanza ad integrare meno controlli digitali in modo da evitare possibili distrazioni del conducente durante la guida.

Grazie alla piattaforma multienergetica CMP, il nuovo Mokka è disponibile anche in versione 100% elettrica con il nome di Opel Mokka-e. Quest’ultimo è equipaggiato con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima abbinato a una batteria da 50 kWh che assicura fino a 332 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

A bordo del SUV a zero emissioni, il conducente ha la possibilità di scegliere fra tre modalità di guida chiamate Normal, Eco e Sport. In alternativa, il nuovo Opel Mokka è disponibile con motori benzina e diesel con potenze che vanno da 100 a 130 CV.

