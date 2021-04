Ferrari F8 Tributo affronta una AMG GT R Pro modificata in una drag race | Video

La Ferrari F8 Tributo è al momento la supercar V8 100% benzina più potente presente nella gamma della casa automobilistica modenese. Il debutto ufficiale della vettura sportiva è avvenuto in occasione del Salone di Ginevra del 2019, prendendo il posto della 488 GTB.

Il nome Tributo omaggia e celebra l’eccellenza del V8 stradale più potente di sempre sviluppato da Maranello. Si tratta dell’ultima evoluzione del propulsore F154 che è stato premiato per tre anni consecutivi come motore internazionale dell’anno.

Ferrari F8 Tributo: la supercar di Maranello sfida una GT R Pro da 850 CV

A livello estetico, il Centro Stile Ferrari, sotto la direzione di Flavio Manzoni, ha applicato un nuovo linguaggio di design orientato alla sportività e alle prestazioni aerodinamiche. Una delle novità sicuramente più interessanti presenti sulla F8 Tributo è il sistema S-Duct.

Si tratta di una soluzione derivata dalla Formula 1 e già adottata sulla 488 Pista che prevede un’apertura a forma di S rovesciata sul fondo del frontale che ha l’obiettivo di diminuire la pressione dell’aria sotto il muso, migliorando il carico aerodinamico stradale e la stabilità del bolide alle alte velocità.

Un’altra novità è rappresentata dai fari anteriori a LED che si estendono in orizzontale e sono stati ridisegnati per essere più compatti. I designer hanno implementato delle novità anche all’interno dell’abitacolo in quanto troviamo una nuova generazione dell’interfaccia di comando HMI con bocchette dell’aria con forma rotonda, volante e comandi di nuova generazione e un nuovo display touch da 7 pollici per il passeggero anteriore.

Arrivando al cuore della Ferrari F8 Tributo, l’F154 CG biturbo da 3.9 litri riesce a sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima a 3250 g/min. Al V8 è stato abbinato un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 marce con rapporti di trasmissione aggiornati.

Durante l’evento SCC500 Half Mile tenutosi in Germania, Gumbal ha avuto l’opportunità di registrare un video in cui ha ripreso una drag race avvenuta fra una Ferrari F8 Tributo e una Mercedes-AMG GT R Pro modificata da 850 CV (esattamente al minuto 3:57).

Quest’ultima ha affrontato anche una McLaren 720S da 720 CV, una BMW M5 F90 Competition da 760 CV, una BMW M8 Competition modificata da 625 CV e una Nissan GT-R da 750 CV. Trovate il video dopo la galleria fotografica.

