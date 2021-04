Nuova Citroën C3 perde mimetizzazione nelle ultime foto spia

Da un po’ di tempo Citroën sta testando in India e in Brasile la nuova Citroën C3 che sarà venduta sotto forma di SUV compatto. Il nuovo modello andrà a sostituire la C3 Aircross e l’attuale generazione della C3 in alcuni mercati selezionati. Oltre a questo, sarà il primo prodotto del marchio di Stellantis sviluppato localmente nel mercato indiano.

La nuova C3 è stata catturata in nuove foto spia durante delle prove in Brasile. Il prototipo presenta meno camuffamento rispetto a prima, rivelando maggiori dettagli sul design. I media brasiliani affermano che il nuovo veicolo sarà un SUV compatto e andrà a scontrarsi direttamente con artisti del calibro di Jeep Renegade e Ford EcoSport. Tuttavia, la lunghezza complessiva sarà di circa 4 metri. Ciò permetterà al veicolo di sfruttare i vantaggi fiscali disponibili in India per le auto di lunghezza inferiore a 4 metri.

Nuova Citroën C3: ecco le ultime foto spia del SUV compatto catturate in Brasile

Le foto spia rivelano che la vettura avrà una linea dei finestrini laterali identica a quella della C5 Aircross mentre gli specchietti retrovisori esterni avranno un design simile a quello della Peugeot 208.

Sulla parte frontale, la vettura propone fari divisi con luci diurne a LED posti nella parte superiore che si collegano alla griglia. Non mancano delle generose prese d’aria che rendono il SUV più robusto rispetto all’attuale generazione. Ciò viene confermato anche dal rivestimento in plastica nera posto su tutto il corpo del veicolo. La parte posteriore è caratterizzata da un paraurti sollevato mentre i fari sono divisi in tre parti. Troviamo anche dei cerchi da 15” e delle sospensioni sollevate.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il SUV compatto dovrebbe avere al suo interno un sistema di infotainment di ultima generazione con un ampio display per utilizzare al meglio tutte le varie funzionalità proposte. Tuttavia, il design del cruscotto e del volante sarà condiviso con la C4 Cactus.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la nuova Citroën C3 con specifiche brasiliane sarà equipaggiata con un motore aspirato da 1.6 litri abbinato a un cambio manuale a 5 marce e automatico a 6 rapporti. Tuttavia, la casa automobilistica francese potrebbe usare anche il nuovo motore turbo benzina a tre cilindri da 1 litro che farà il suo debutto pure sulla Fiat Argo.

Sappiamo che la nuova auto sarà basata su una versione semplificata della piattaforma CMP e inoltre quest’ultima sarà utilizzata per realizzare un SUV di medie dimensioni, una nuova hatchback e una nuova berlina. Infine, il debutto ufficiale della nuova Citroën C3 è atteso verso la fine del 2021.

