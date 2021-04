I SUV non sono adatti alle città, secondo un report

Esiste un motivo per cui tantissime case automobilistiche hanno deciso di portare sul mercato svariati SUV: gli acquirenti di auto li adorano. Al giorno d’oggi, infatti, i SUV rappresentano una scelta per la maggior parte degli acquirenti di vetture nuove.

Non è troppo difficile capire perché sono così popolari. Ad esempio, uno Sport Utility Vehicle offre un’altezza da terrà superiore, tanto spazio a bordo, tanta praticità, una posizione di guida più alta e tanto altro ancora.

SUV: molti consumatori li preferiscono alle altre tipologie di auto

Con il numero di veicoli che popolano le strade di tutto il mondo in costante aumento, però, possedere e guidare un SUV in una zona densamente popolata potrebbe non essere una buona idea.

Steve Gooding della RAC Foundation, citato dalla BBC, ha affermato: “È giusto chiedersi se i conducenti suburbani hanno bisogno di un’auto in grado di attraversare i fiumi, i campi e ripide colline solo per fare un salto al negozio“.

Almeno nel Regno Unito, la maggior parte dei proprietari di SUV risiede nelle aree urbane. Un report pubblicato dal New Weather Institute evidenzia che tre quarti di tutti i SUV venduti nel mercato britannico sono in possesso di persone che vivono in città o in grandi città.

È importante scegliere il veicolo giusto in base alle proprie necessità

Mentre Gooding ha sottolineato l’importanza di scegliere il veicolo giusto in base alle proprie necessità, ha detto alla BBC che la stessa opinione non dovrebbe essere condivisa con i veicoli di medie dimensioni che sembrano SUV, come ad esempio i crossover che sono sempre più popolari.

“La popolarità dello stile del corpo di un SUV sembra che sarà con noi per un po’ di tempo poiché alcune case automobilistiche hanno già rilasciato versioni completamente elettriche con altre in arrivo quest’anno“, ha dichiarato Gooding.

Il New Weather Institute afferma che è necessario seguire alcuni passaggi per contrastare la crescita di questo tipo di veicolo. Un esempio è il divieto di qualsiasi pubblicità dedicata e inoltre ha invitato le agenzie pubblicitarie ad essere più responsabili quando conducono campagne per le case automobilistiche.

Negli ultimi anni, molti SUV hanno deciso di abbracciare l’elettrificazione, rendendoli ancora più appetibili agli occhi dei consumatori. Un dirigente di una nota agenzia pubblicitaria ha dichiarato che parlare di vietare la pubblicità dei SUV è un approccio ingenuo e alcune delle auto più green hanno proprio la forma di un SUV come ad esempio la Tesla Model X.

La BBC ha concluso il suo report affermando che le emissioni annuali dei SUV sono aumentate a oltre 700 megatoni di CO2. Se i conducenti di SUV fossero un paese intero, si posizionerebbero al settimo posto in tutto il mondo per la maggior parte delle emissioni di carbonio prodotte.

