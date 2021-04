La metà degli americani che guida dopo una videochiamata ha difficoltà a concentrarsi

Nonostante gli automobilisti americani abbiano percorso ben 2,83 trilioni di miglia (4,55 trilioni di km) nel corso del 2020 (-13,2% rispetto al 2019), principalmente a causa del coronavirus, le vittime sono aumentate dell’8%. Questo è quanto rivelato dalla National Highway Safety Administration (NHTSA). Ciò significa che, in base ai chilometri registrati, gli incidenti mortali sono aumentati del 24%, il più grande aumento dal 1924.

Questa importante crescita è dovuta a una serie di fattori relativi alla guida pericolosa ma pensate un po’ anche dalla videochiamata. Uno studio condotto da Wakefield Research, commissionato da Root Insurance, rivela che il 54% dei 1800 utenti intervistati ha segnalato problemi di concentrazione dopo aver svolto una videochiamata.

Il numero di conducenti che controlla lo smartphone alla guida aumenta sempre di più

I cosiddetti “Zoom Zombies” fanno parte di una tendenza dei guidatori sempre più distratti dalla tecnologia. Il maggior tempo trascorso al chiuso e a guardare gli schermi sembra aver ridotto la capacità di resistere al richiamo della tecnologia mentre si è alla guida.

Alex Timm, CEO di Root Insurance, ha dichiarato: “Il COVID-19 ha cambiato radicalmente il modo in cui interagiamo con i nostri veicoli. Poiché molti sono passati improvvisamente a un ambiente virtuale, la dipendenza degli americani dalla tecnologia è aumentata notevolmente insieme al tempo trascorso davanti allo schermo, facendo sì che la maggior parte dei conducenti portasse questo comportamento distratto nei propri veicoli“.

Secondo lo studio, sono sempre più i conducenti che controllano i loro smartphone mentre sono alla guida. Quasi due terzi, ovvero il 66%, ha riferito di aver controllato il proprio telefono durante la guida nel 2020, con un aumento dell’8% rispetto al 2019. Inoltre, nel 2021 un quarto di tutti i conducenti ha affermato di controllare il proprio smartphone dopo soli 15 minuti dall’ingresso in auto (+10% circa rispetto al 2019).

La pandemia sembra aver fatto aumentare la percezione dei conducenti della loro capacità di guidare un veicolo anche mentre sono distratti. Sebbene il 93% degli intervistati abbia affermato di ritenere che il controllo del proprio telefono influisca negativamente sulla guida, il 30% ha dichiarato di poter comunque guidare in sicurezza. Quel numero riguarda le persone della Generazione Z (50%) e della Generazione Y (42%).

“Molti americani hanno affinato il loro uso della tecnologia e la loro capacità di multitasking durante la pandemia ma le abilità da salotto non si traducono al volante. Quando i conducenti tornano sulla strada, dovrebbero riconoscere i pericoli della falsa fiducia per proteggere se stessi e i loro passeggeri“, ha proseguito Timm.

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) afferma che controllare il proprio smartphone richiede in media 4,6 secondi. A 88 km/h, è il tempo sufficiente per coprire la lunghezza di un campo di calcio con gli occhi lontani non puntati sulla strada.

