Dopo una lunga battaglia legale, un automobilista perde in ogni ordine e grado: viaggiare con mazza da baseball in macchina è reato. La tesi della difesa era che il soggetto usasse lo strumento non per offendere in caso di rissa, ma per sport, una volta arrivato a destinazione in un parco. Per i giudici e per la Cassazione (55037/2018), il guidatore è invece colpevole.

Mazza da baseball in macchina: se non per sport, è vietato

Infatti, con sentenza in data 13 ottobre 2017 il Tribunale di Trento, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità, condannava alla pena di giustizia l’imputato. Responsabile del reato di porto ingiustificato di strumento atto a offendere. Per essere stato trovato in possesso di una mazza in legno, tipo quelle in uso nel gioco del baseball, lunga 60 centimetri. Fatto commesso in Trento il 29 dicembre 2016. Per un controllo casuale, di routine, da parte delle Forze dell’ordine. Alle 3.45 di notte.

Incide il fatto che la mazza da baseball fosse sul sedile passeggero. L’uomo pareva pronto a prenderla per sferrare colpi in caso di litigio. Non era nel borsone dello sport sul divano o nel baule.

Ecco la difesa: la mazza da baseball era lì per la passione sportiva verso il gioco del baseball, e quale gadget di una squadra, e ricordo di viaggio. Insomma scopi leciti.

Per l’accusa, non c’era un’unica, precisa e verificabile giustificazione. In altri termini, il ricorso illustra delle circostanze legittimanti la presenza della mazza all’interno della vettura dell’imputato, ma richiama evenienze teoriche e possibili in natura. Senza offrirne una sola. Problema: non è dimostrato che il ricorrente sia stato praticante o appassionato del gioco del baseball.

Insomma, circolare nel cuore della notte con una mazza da baseball sul sedile passeggero fa supporre che, in caso di diverbio, l’attrezza possa essere utilizzato quale arma contundente.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI