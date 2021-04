Young Safety Champions: nuovo modulo formativo ACI per guidare in sicurezza

Non solo Hamilton e le Ferrari, ma anche Young Safety Champions: dal 12 al 16 aprile 2021 in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola. Un nuovo modulo formativo ACI per guidare in sicurezza, perché si può insegnare le norme della circolazione stradale praticando attività sportiva. Il tutto realizzato nell’ambito del progetto ACI-FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) per sviluppare l’apprendimento e l’attuazione dei comportamenti corretti.

Il progetto mira a far conoscere una realtà sportiva che fa parte della tradizione culturale del territorio. Dove i valori di sport e mobilità vanno di pari passo in perfetto connubio.

Young Safety Champions: a distanza

Per il Covid, la formazione avviene attraverso webinar della durata di un’ora tenuti da docenti dell’Automobile Club d’Italia: dal 12 al 16 aprile 2021. Coinvolgerà oltre 1000 studenti delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna. Si era partiti dal Comune di Imola, ma poi l’idea è stata estesa alla Regione. Si mira a valorizzare gli elementi educativi dello sport come esempio di benessere fisico, equilibrio psichico e convivenza sociale. E a sensibilizzare gli studenti al concetto di mobilità sicura e sostenibile, rispetto delle regole, delle persone e dello spazio.

Ricordiamo che il progetto “Giovani Campioni della Sicurezza Stradale” è realizzato dall’ACI e dall’Automobile Club di Bologna in collaborazione con l’Assessorato Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino della Città di Imola. Si avvale del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e dal prossimo anno farà parte dell’offerta formativa presente sul portale Edustrada.it.

Sentiamo Federico Bendinelli, presidente dell’Automobile Club Bologna: “Combinare sport e sicurezza stradale è una chiave importante per educare i ragazzi a comportamenti corretti nella vita di tutti i giorni. Nello sport come sulla strada esistono delle regole e solo chi le rispetta vince sempre”.

