Pechino punta ad avere oltre 10.000 veicoli a idrogeno entro il 2025

La città di Pechino punta ad avere oltre 10.000 veicoli a celle a combustibile sulla strada e a costruire 74 stazioni di rifornimento di idrogeno entro il 2025. Questo perché la capitale cinese ha un piano ambizioso per sviluppare il carburante a basse emissioni di carbonio, secondo quanto riferito dai media locali.

La Cina è la più grande nazione al mondo in termini di produzione di gas serra ma punta alla neutralità del carbonio entro il 2060. Sta guidando l’espansione globale delle energie rinnovabili con l’energia solare ed eolica e negli ultimi anni ha iniziato un percorso per utilizzare sempre di più l’idrogeno come carburante.

Pechino: la capitale cinese ha un piano ambizioso per sviluppare l’idrogeno

Molte province e città della Cina stanno mettendo a punto dei piani per l’idrogeno e chiedono incentivi statali per stimolare il settore. Pechino prevede che l’utilizzo di idrogeno per il trasporto su strada e la produzione di energia raggiungerà le 50 tonnellate al giorno entro il 2023 e le 135 tonnellate entro il 2025, secondo quanto dichiarato da Beijing Daily prendendo come riferimento una bozza del piano del governo locale per il 2021-2025.

Parte della nuova flotta di veicoli a idrogeno sarebbe quella usata per i giochi olimpici invernali del 2022 che si svolgeranno a Pechino, prima di essere ampliata alle autostrade nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei per sostituire i camion pesanti a gasolio. Tra il 2021 e il 2025 si prevede che circa 4400 camion passeranno alle celle a combustibile. In questo modo verranno eliminate 145.000 tonnellate di consumo di diesel all’anno, secondo il rapporto.

Alla fine del 2020, la Cina aveva meno di 10.000 camion e autobus a idrogeno, con un consumo annuo pari a 3000 tonnellate. Beiqi Foton Motor, un noto produttore di veicoli commerciali operante nel mercato cinese, ha dichiarato lo scorso settembre che prevede di vendere 4000 veicoli a idrogeno entro il 2023 e 15.000 entro il 2025. Ad ogni modo, Pechino si affiderà a Yanshan Petrochemical Corp per la produzione di idrogeno.

