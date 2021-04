Peugeot Rifter: il nuovo i-Cockpit è una delle novità più interessanti presenti a bordo

L’ultima generazione del Peugeot Rifter si propone sul mercato come un multispazio unico nel suo genere. Una delle caratteristiche più interessanti offerte da questo veicolo è il suo design che si ispira al mondo dei SUV.

Fra le novità presenti a bordo del nuovo Rifter troviamo il Peugeot i-Cockpit che promette di aumentare ancor di più il piacere di guida, elevare il controllo del veicolo, rendere più sicura la guida e offrire un comfort maggiore rispetto ai competitor. Questo perché il volante compatto e la strumentazione presente al di sopra permettono di muovere di meno braccia e occhi rispetto a un veicolo con posto di guida tradizionale.

Peugeot Rifter: l’ultima generazione del multispazio ha a bordo il nuovo i-Cockpit

In generale, l’abitacolo del nuovo Peugeot Rifter risulta decisamente moderno in quanto troviamo delle finiture di alta qualità, delle linee pure e tanta tecnologia come ad esempio il grande display touch posizionato centralmente che permette di gestire le principali funzionalità proposte dal multispazio.

Come detto ad inizio articolo, il Rifter trae ispirazione dal mondo dei SUV. Oltre che per il lato estetico, la casa automobilistica francese ha impiegato una serie di sistemi che solitamente troviamo sui SUV Peugeot.

Un esempio è l’Advanced Grip Control che consente di aumentare maggiormente la motricità del veicolo su diversi fondi stradali, anche sfruttando due sole ruote motrici. Inoltre, il selettore presente sulla console centrale permette di selezionare la tipologia di fondo da attraversare.

Non manca il sistema HADC (Hill Assist Descent Control) il quale consente di gestire automaticamente la velocità del veicolo in discesa in caso di forti pendenze e a prescindere dal fondo stradale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI