L’idrogeno pulisce il motore: manutenzione ecologica

Parola d’ordine: rispettare la Terra, che è in grave difficoltà sotto il profilo ambientale. Anche quando si producono auto, si viaggia nella vettura o si fa manutenzione. Di qui, il servizio che Norauto (marchio leader in Europa per la vendita e installazione di accessori e ricambi per l’auto) lancia: l’idrogeno pulisce il motore. Migliorando le prestazioni e la fluidità di guida con minori emissioni e consumi ridotti.

Con l’idrogeno, Norauto garantisce che in poco tempo si ripristina il motore come nuovo. Il trattamento elimina i residui di combustione accumulati. Recuperando i cavalli e la coppia persi col tempo. Si migliorano le prestazioni e la fluidità di guida. Producendo minori emissioni dei gas di scarico. E abbassando consumi di carburante con una conseguente diminuzione dell’inquinamento.

Queste le promesse della società, che garantisce il pieno funzionamento del servizio.

L’idrogeno pulisce il motore, ma cosa esattamente? Valvola EGR, turbina, valvole, iniettori, pistone, camera di scoppio e linea di scarico comprensivo di FAP (filtro antiparticolato).

Il dispositivo è applicabile a tutti i tipi di motore endotermici (benzina, diesel, gpl o metano) e a tutti i tipi di mezzi (auto, furgoni, camion, barche e anche generatori di corrente).

Il servizio di pulizia del motore con idrogeno è disponibile nei Centri Norauto di Bollate, Brescia, Mestre, Padova, Ravenna e Torino. Ovviamente, ha un costo.

49,95 euro per il trattamento base riservato ai clienti che effettuano la prestazione in abbinamento al tagliando o alla revisione.

99,95 euro per la prestazione di manutenzione ordinaria annuale della durata di 60 minuti (compresa nel forfait diagnosi elettronica).

149,95 euro per un primo intervento o intervento in caso di anomalie della durata di 90 minuti (compresa nel forfait diagnosi elettronica, decarbonizzazione completa e diagnosi gas di scarico).

