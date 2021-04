Ram 1500 TRX vs Power Wagon: quali sono le differenze? | Video

Con il nuovo Ram 1500 TRX, la casa automobilistica americana si è unita al mondo dei veicoli ad alte prestazioni. Nell’ultimo video pubblicato su YouTube da TFLnow, sono stati messi a confronto il TRX e il Ram Power Wagon in modo da elencare le principali differenze e aiutare gli acquirenti ad effettuare la migliore decisione in fase di acquisto.

Parliamo di due modelli che non sono rivali diretti nel segmento dei pick-up. Il Power Wagon in questione è un esemplare del 75º anniversario e si distingue principalmente per la griglia frontale dal design diverso.

Ram 1500 TRX vs Power Wagon: TFLnow ci propone un confronto fra i due pick-up americani

Sotto il cofano si nasconde il motore Hemi V8 da 6.4 litri con differenziali anteriori e posteriori dotati di bloccaggio. In aggiunta, Ram ha installato una barra stabilizzatrice sulla parte anteriore e le solite piastre paramotore per il transfer case e il serbatoio di carburante. Dunque, il Ram Power Wagon è un vero veicolo adatto all’off-road e manca all’appello soltanto un motore sovralimentato.

Fra il Ram 1500 TRX e il Power Wagon c’è un divario di quasi 300 CV in termini di potenza. Tuttavia, il V8 6.4 è in grado di disattivare alcuni cilindri per risparmiare carburante e inoltre il pick-up può essere ordinato con alcuni box con chiusura da apporre sul lato del cassone.

Il 1500 TRX si basa sul Ram 1500 più piccolo ma porta con sé un profondo restyling. I parafanghi ad esempio sono stati ampiamente allargati mentre il cofano motore sfoggia LED posizionati accanto alla presa d’aria funzionale.

La serie 2500 di cui il Power Wagon fa parte utilizza invece dei fari più grandi e inoltre è dotato di un verricello. Gli interni di entrambi i pick-up hanno all’incirca le stesse dimensioni con tanto di rivestimento in pelle e sistema di infotainment di ultima generazione.

Solitamente, si acquista un pick-up della serie HD perché propone una maggiore capacità di traino e carico utile ma in questo caso il motore Hellcat e le impostazioni delle sospensioni del Ram 1500 TRX lo rendono altrettanto performante.

Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sul confronto di TFLnow, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

