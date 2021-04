Opel cresce bene in Germania

Opel è in crescita in Germania. Il marchio tedesco del gruppo Stellantis ha aumentato la sua quota di mercato a marzo per il sesto mese consecutivo. Il mese scorso Opel ha rappresentato il 6,5 per cento del mercato automobilistico tedesco, quasi un punto e mezzo in più rispetto a marzo 2020, con quasi 19.000 immatricolazioni (+ 75 per cento). La sua quota di mercato ha raggiunto il 6,35 per cento nel primo trimestre.

Il modello di Opel più venduto nei primi tre mesi dell’anno è stata la Corsa, con 12.770 unità vendute (+ 20 per cento). La domanda di veicoli Opel elettrificati è aumentata vertiginosamente dall’inizio dell’anno: tra gennaio e marzo sono stati registrati circa 4.850 auto e veicoli commerciali leggeri (di cui circa 2.110 Corsa-e – + 233 per cento – e 610 Mokka-e), un volume in aumento del 150 per cento. Circa un veicolo Opel su dieci venduto in Germania nel trimestre era elettrico a batteria o ibrido plug-in. Insomma ottime notizie per il marchio tedesco di Stellantis che cerca di essere finalmente profeta in patria.

