Citroën cresce ancora in Italia nel primo trimestre del 2021

Il primo trimestre del 2021 si è concluso per Citroën Italia in maniera positiva, raggiungendo una quota di mercato del 5,65% grazie alle sue auto e ai suoi veicoli commerciali. Questa percentuale conferma la continua progressione della quota di mercato del marchio francese in Italia dimostrata in questi ultimi quattro anni.

A fine marzo 2021, in un mercato che ha registrato 492.118 immatricolazioni complessive tra vetture e veicoli commerciali, Citroën Italia ha concluso il Q1 2021 con un’ottima quota di mercato. Questo conferma il trend di crescita progressiva della casa automobilistica francese nel nostro Bel Paese.

Citroën: il marchio francese ha conquistato in Italia una quota di mercato del 5,65%

Da inizio anno fino alla fine di marzo, nel settore delle auto, Citroën Italia ha raggiunto una quota di mercato del 5,42%. Questo ottimo risultato è stato trainato in particolare dalle vendite nel canale dei privati, dove la quota di mercato del brand è salita al 5,5%.

Prosegue il successo commerciale della Citroën C3 che da inizio anno ha registrato oltre 11.000 immatricolazioni. Inoltre, la C3 si è posizionata al terzo posto nel suo segmento ed è la sesta vettura più venduta in assoluto nel mercato italiano.

Molto apprezzata dagli automobilisti italiani anche la nuova Citroën C4 che è disponibile sia con motori a combustione interna che in versione 100% elettrica equipaggiata da un motore da 136 CV (100 kW). Quest’ultima è stata scelta dai clienti in una percentuale superiore al 20%. Dal suo arrivo in Italia (gennaio 2021), la nuova C4 si è subito posizionata nella top 10 del suo segmento.

Per quanto concerne i veicoli commerciali, Citroën si conferma tra i principali protagonisti nel nostro mercato con una quota del 7,9% e il terzo posto nel ranking dei brand presenti in questo segmento. In particolare, il Citroën Berlingo Van, con la sua quota del 7,85% nel suo segmento, si è piazzato in terza posizione.

