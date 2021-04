Enel X e ASMEL collaborano su progetti sostenibili dedicati agli enti locali

Enel X, la business line globale del gruppo Enel che offre soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, ha siglato un accordo con ASMEL (associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) con l’obiettivo di promuovere iniziative dedicate agli enti locali per la creazione e la gestione delle comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica e la diffusione della mobilità elettrica. Le due società hanno annunciato che la collaborazione è aperta anche ad altri soggetti interessati a progetti riguardanti la sostenibilità.

Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia, ha detto: “Grazie all’accordo con ASMEL diamo un deciso impulso al processo di transizione dei Comuni italiani verso modelli urbani più smart e sostenibili. Un’iniziativa attraverso la quale mostriamo ancora una volta attenzione e vicinanza al territorio, aspetti importanti della strategia di business di Enel X che sviluppa le migliori soluzioni per l’efficientamento energetico, l’elettrificazione dei consumi e la diffusione della mobilità elettrica, rendendole accessibili a tutti“.

Enel X: il ramo del gruppo Enel ha siglato una partnership con l’associzione ASMEL

Francesco Pinto, segretario generale dell’associazione, ha invece dichiarato: “ASMEL, con la sua esperienza ultradecennale nella modernizzazione dei servizi comunali aderisce al Protocollo per portare innovazione nel settore dell’energia sostenibile negli Enti locali che tutt’oggi risentono di un ritardo non più ammissibile. D’altronde, i risparmi per i Comuni possono essere consistenti grazie all’efficientamento energetico e alla produzione condivisa di energia rinnovabile generando nuove entrate da impiegare nei servizi ai cittadini. Nuove entrate di cui gli Enti hanno assoluta necessità, dopo tanti anni di spending review“.

Grazie all’impegno di Enel X nello sviluppo di soluzioni intelligenti per l’efficientamento energetico, l’illuminazione pubblica e la mobilità elettrica e al radicamento di ASMEL nei territori, saranno implementate iniziative a supporto della crescita sostenibile dei comuni italiani.

La formazione e la diffusione delle comunità energetiche, con una particolare attenzione alla gestione dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili, la riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici sia pubblici che privati tramite l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o l’ottimizzazione di quelli già esistenti e gli interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione di monumenti, palazzi storici e luoghi d’interesse artistico e architettonico del patrimonio nazionale.

Da ormai diverso tempo, ASMEL ha attivato un servizio di supporto per i comuni che comprende anche l’acquisto di lampade a LED e impianti fotovoltaici. Infine, saranno avviati corsi di formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali con esperti del team e-Mobility di Enel X e del settore con l’intento di sensibilizzare gli enti sull’adozione di soluzioni tecnologiche che favoriscano la diffusione della mobilità elettrica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI