Dodge Super Bee A12 vs Chevrolet Camaro SS: due muscle car del 1969 scendono in pista

Su YouTube è possibile trovare tantissime drag race ma soltanto alcune ci mostrano un confronto fra due muscle car del calibro della Dodge Super Bee A12 del 1969 e della Chevrolet Camaro SS del 1969.

Il filmato in questione è stato condiviso sulla piattaforma di Google dal canale Cars and Zebras e si tratta della categoria Pure Stock Muscle Car Drag Race. Il ‘69 è stato senza dubbio un anno molto interessante per il segmento delle auto muscolose in quanto le varie case automobilistiche hanno portato sul mercato diversi modelli come i due oggetto di questo articolo.

Dodge Super Bee A12: la classica muscle car del ’69 affronta una Camaro SS

Oltre alle Charger e Challenger, il marchio di Stellantis proponeva anche la Super Bee. Tuttavia, quest’ultimo modello è stato offerto soltanto dal 1968 al 1971. Nel 1969, la Super Bee è stata proposta con tre degli iconici motori V8 di Mopar: Magnum da 6.3 litri, Six Pack da 7.2 litri ed Hemi da 7 litri.

L’esemplare presente in questo articolo non è equipaggiato dall’Hemi ma è un raro modello dotato del pack A12. Questo prevedeva l’adozione del Six Pack e aggiungeva anche diverse chicche interessanti come l’assale posteriore Dana 60 con rapporto di trasmissione 4:10, il cofano motore con prese d’aria e varie componenti della trasmissione ottimizzati. Soltanto 1907 unità furono equipaggiate con il pacchetto A12.

Anche se non proponeva le stesse prestazioni dell’Hemi V8, il motore Six Pack offriva una coppia massima simile da 664 nm mentre la potenza totale era di 395 CV, quindi soli 35 CV meno rispetto all’Hemi.

Ritornando alla gara di accelerazione pubblicata da Cars and Zebras su YouTube, la Dodge Super Bee A12 in questione ha sfidato una Camaro SS del ‘69 di Chevrolet. Sotto il cofano di quest’ultima è presente un motore L78 V8 da 6.5 litri che sviluppa 380 CV e 563 nm di coppia. Per scoprire la vincitrice della drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

