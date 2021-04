Nuova Citroën CC21 potrebbe debuttare il 20 maggio

Il Progetto CC21 è un veicolo molto importante per Citroën nonostante l’anteprima mondiale della nuova C5 prevista per il 12 aprile. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il 20 maggio potrebbe essere il giorno della presentazione del successore della C3 destinato ai mercati brasiliano e indiano.

Venduta come crossover, la nuova vettura sarà disponibile all’acquisto da settembre e forse inizialmente soltanto in India. Solo successivamente arriverà in Nordafrica e Sud America. Costruita su una versione semplificata della piattaforma modulare CMP, la Citroën CC21 avrà oltre il 95% delle parti costruite in India, quindi il costo di produzione sarà particolarmente contenuto.

Nuova Citroën CC21: il 20 maggio potrebbe essere il giorno della presentazione del crossover

Vincent Cobée, presidente di Citroën, ha dichiarato che la semplificazione del pianale CMP permetterà di realizzare veicoli più semplici e facili da riparare. In Francia, il prezzo stimato è di circa 10.000 euro ma probabilmente la conversione riguarda il mercato brasiliano dove il costo sarà più alto rispetto a quello previsto per l’India.

Alla fine, la nuova C3 potrebbe debuttare in Brasile ad un prezzo di partenza di 66.800 R$ (10.024 euro). Con tale importo, la CC21 rientrerebbe comunque nella possibilità di usufruire dei vari incentivi disponibili nel paese.

In base agli ultimi rumor, il successore del Citroën C3 sarà prodotto a Porto Real e ci sono buone possibilità che utilizzerà il motore Firefly, favorendo così la sinergia tra i marchi di Stellantis. In alternativa, la vettura potrebbe adottare il PureTech 1.2 con potenza massima di 90 CV.

Nell’attesa di scoprire maggiori informazioni su design, il render proposto in questo articolo ci da un’idea di come potrebbe essere l’aspetto finale della nuova Citroën CC21.

