Alfa Romeo Giulietta: fino a fine aprile anticipo zero sulle ultime in pronta consegna

Il canto del cigno dell’Alfa Romeo Giulietta è rappresentato da una nuova promozione che permette di acquistare gli ultimissimi esemplari a disposizione tramite condizioni molto vantaggiose. La produzione della Giulietta è infatti cessata lo scorso dicembre e al momento non è stata prevista una generazione che la sostituirà visto che nei piani della vecchia proprietà c’era la volontà di sostituirla con il nuovo Tonale: tuttavia in queste ultime settimane le indiscrezioni si sono rincorse e la possibilità che si abbia un futuro, magari elettrificato, su base Peugeot 308 sembra sempre più probabile.

Dopo un decennio di produzione e interessantissimi dati di vendita, qualche altra Alfa Romeo Giulietta è ancora presente nelle concessionarie del marchio ex FCA e possono essere acquistati ovviamente in pronta consegna per tutto il mese di aprile. La promo ha la pretesa di smaltire le ultime Giulietta a disposizione del Biscione che si possono acquistare grazie ad un finanziamento di FCA Bank con anticipo zero e prezzo di approdo pari a 18.200 euro sebbene venga applicato un ulteriore sconto da 2mila euro a chi porterà a casa la vettura acquistandola in un’unica soluzione. L’occasione è quindi propizia se si sta cercando un’ottima vettura, ormai a fine carriera ma in grado di regalare ancora ottime sensazioni.

Il finanziamento appare comunque particolarmente interessante visto che l’anticipo zero prevede 72 rate mensili a partire da 329 euro senza rata finale, con riferimento all’Alfa Romeo Giulietta Sport con motore diesel 1.6 turbo da 120 cavalli di potenza. L’importo dovuto ammonta a 23.349 euro con TAN fisso pari al 6,75% e TAEG pari a 8,92%. Se si sceglie di prenotare la Giulietta online oltre al finanziamento appena descritto si ricevono tre anni di garanzia senza dover sborsare alcuna cifra accessoria. Fino al 30 aprile, come abbiamo visto qui, sono in promozione speciale anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI