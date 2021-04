Alfa Romeo: ecco le promozioni di aprile 2021 sulla gamma

Le vendite del primo trimestre 2021 sono state tutt’altro che positive per Alfa Romeo. Per provare a rilanciarsi, il marchio italiano ha presentato una serie di promozioni valide fino al prossimo 30 aprile 2021. I clienti interessati ad un nuovo modello Alfa Romeo avranno, quindi, la possibilità di sfruttare queste offerte per accedere a condizioni economiche particolarmente convenienti.

Ecco, quindi, quali sono le principali promozioni di aprile 2021 per la gamma Alfa Romeo:

Le offerte Noleggio Chiaro per Giulia e Stelvio Rosso Edizione

Per tutto il mese di aprile è possibile sfruttare la promozione Noleggio Chiaro sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio in versione Rosso Edizione. Si tratta delle varianti entry level della gamma MY 2021 dei due modelli di segmento D della casa italiana. La promozione Noleggio Chiaro permette di accedere ad un noleggio con anticipo e 36 rate mensili.

Da notare che nel canone mensile sono inclusi diversi servizi (copertura RCA con penale risarcitoria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, copertura riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale). Al termine del contratto, il cliente può esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della vettura ad un prezzo noto già in fase di sottoscrizione del contratto.

Per la Giulia Rosso Edizione, l’offerta prevede un anticipo di 11.900 euro e 36 rate mensili da 349 euro. Il prezzo per il riscatto della vettura, al termine del noleggio, è di 22,900 euro. Per quanto riguarda lo Stelvio Rosso Edizione, invece, anticipo e rate mensili restano le stesse ma il riscatto sale a 30.800 euro. Per entrambi i modelli è previsto un chilometraggio di 60 mila chilometri.

Le Rosso Edizione possono contare sul motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico ad 8 rapporti. Di serie è incluso il sistema Alfa Connect da 8.8 pollici con Android Auto e Apple CarPlay oltre a vari elementi aggiuntivi come le pinze freno rosse firmate Brembo, i fari anteriori Bi-Xenon da 35 W con Adaptive Frontlight System e il doppio terminale di scarico.

Alfa Romeo Giulietta con anticipo zero

Nelle concessionarie italiane di Alfa Romeo ci sono ancora svariate unità di Giulietta. La segmento C, ricordiamo, è uscita di produzione sul finire dello scorso anno ed è, quindi, possibile acquistarla in pronta consegna. Per il mese di aprile, le ultime unità della Giulietta sono disponibili con un finanziamento FCA Bank a partire da 18.200 euro.

La promozione prevede anticipo zero e 72 rate mensili a partire da 329 euro (per una Giulietta Sport con motore turbo diesel da 120 CV). L’importo totale dovuto del finanziamento è di 23.349 euro con TAN fisso 6,75% e TAEG 8,92%. A disposizione degli utenti ci saranno svariate versioni della Giulietta in pronta consegna tra cui scegliere.

Garanzia estesa per chi prenota online una vettura in pronta consegna

Per tutto il mese di aprile è stata estesa la promozione che consente di ottenere un anno aggiuntivo di garanzia, per un totale di tre anni, scegliendo un modello Alfa Romeo in pronta consegna e prenotandolo online. La promozione può essere attivata direttamente dal sito Alfa Romeo, nella sezione “Pronta Consegna”.

Basterà scegliere il modello da acquistare tra le varie opzioni disponibili nelle concessionarie per attivare la promozione. A disposizione della clientela ci sono sia Giulia e Stelvio (anche in versione Quadrifoglio) che la Giulietta. Il servizio di prenotazione online permette di entrare in contatto diretto con la concessionaria e di calcolare la rata del finanziamento.

Da notare, inoltre, che nella scheda della vettura verranno riepilogate tutte le informazioni relative al modello scelto, a partire dalla dotazione di serie e sino ad arrivare ai vari optional già inclusi. Basterà completare la prenotazione online per poter ottenere un anno di garanzia extra sul modello di Alfa Romeo scelto.

