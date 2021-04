Fiat Cronos riprende a crescere dopo un brusco calo a febbraio

Il mercato delle berline compatte in Brasile ha chiuso a marzo con 20.982 unità, un numero superiore alle 19.557 unità di febbraio. La Chevrolet Onix Plus ottiene la leadership con 5.450 unità vendute nel mese, a differenza della Onix Hatch che ha perso la sua posizione. Al secondo posto la Volkswagen Voyage con 3.695 veicoli contro i 2.107 del mese precedente e al terzo posto la Volkswagen Virtus con 2.606 unità contro i 2.161 di febbraio. Al nono posto troviamo la Fiat Cronos con 807 unità.

Fiat Cronos a marzo è la nona berlina più venduta in Brasile e quasi raddoppia le sue immatricolazioni rispetto a febbraio

La berlina di Fiat che viene prodotta in Argentina presso lo stabilimento di Ferreyra vicino a Cordoba e da li importata in Brasile torna nuovamente a crescere dopo aver venduto solo 450 unità nel mese precedente.

A differenza dell’Argentina paese in cui Fiat Cronos è spesso e volentieri al primo posto tra le auto più vendute del paese, in Brasile la vettura ha avuto vita più difficile.

Infatti Fiat Cronos spesso non riesce ad entrare nemmeno nella top 15 delle auto più vendute in Brasile e anche al debutto non ha mai fatto sfracelli in termini di immatricolazioni. Ciò è dovuto alla grande concorrenza che c’è in quel mercato quando si parla di berline classiche.

Ma è anche dovuto al fatto che quel segmento di mercato, al pari di quanto avvenuto in altri paesi pare entrato in crisi a causa della maggiore richiesta di sempre più clienti di SUV.

Questa crescita di marzo però fa ben sperare i dirigenti di Stellantis che puntano forte su Fiat Cronos per far aumentare ulteriormente le immatricolazioni di Fiat che comunque già adesso è il marchio leader nel paese.

Ti potrebbe interessare: Stellantis aumenterà la produzione di Peugeot 208 e Fiat Cronos in Argentina

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI