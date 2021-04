Nuovo Fiat Toro: gli interni aggiornati svelati in una foto spia

Il nuovo Fiat Toro si avvicina sempre di più alla presentazione ufficiale. Dopo aver postato una foto del frontale qualche giorno fa, lo stesso leaker ha pubblicato un nuovo scatto in cui questa volta ci mostra gli interni del modello. Esternamente, il paraurti del Toro 2022 è stato leggermente modificato e la parte superiore presenta un nuovo layout con il logo del marchio scritto in lettere maiuscole.

Il model year 2022 porterà aggiornamenti non sono all’esterno anche all’interno. Infatti, la nuova foto spia rivela un cruscotto completamente rinnovato. Una delle cose che salta subito all’occhio è il grande display touch posizionato in verticale posto nella plancia centrale che dovrebbe consentire al guidatore di sfruttare le funzioni offerte dal sistema di infotainment. Sembra essere una configurazione molto simile a quella utilizzata da Ram sui suoi pick-up come ad esempio il Ram 1500.

Nuovo Fiat Toro: una foto spia conferma alcune novità nell’abitacolo

Fiat ha anche inserito un climatizzatore bizona con nuovi comandi posti al di sotto ma che purtroppo non sono visibili in questo nuovo scatto. Il nuovo sistema di infotainment dovrebbe mantenere la possibilità di utilizzare Android Auto ed Apple CarPlay anche via wireless.

Grazie alla collaborazione con TIM, inoltre, Fiat dovrebbe introdurre il supporto 4G con Wi-Fi per rendere il Fiat Toro 2022 sempre connesso. Modifiche sono visibili anche nel quadro strumenti, anche se il volante è rimasto quasi lo stesso in quanto è stato modificato soltanto il logo del marchio presente al centro. Il nuovo Toro avrà poi alcuni comandi modificati vicino alla leva del cambio.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il pick-up del marchio torinese avrà una parte meccanica rivista fra cui l’abbandono del motore E.torQ Evo da 1.8 litri che sviluppa fino a 139 CV sull’attuale modello.

Al suo posto, la casa automobilistica di Stellantis offrirà il Firefly 1.3 turbo che dovrebbe erogare circa 160 CV di potenza e affiancato da un cambio automatico a 6 rapporti, permettendo al Fiat Toro 2022 di proporre delle prestazioni superiori e dei minor consumi di carburante rispetto al modello attuale.

Sono previste modifiche anche al diesel Multijet II da 2 litri che dovrebbe raggiungere i 203 CV di potenza e oltre 390 nm di coppia massima. Un’altra opzione che Fiat ha è il motore turbo benzina da 1.3 da 180 CV.

