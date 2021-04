Questa rara Dodge Aspen R/T del 1976 è perfetta per i collezionisti

La Dodge Aspen è arrivata sul mercato statunitense come successore della serie Dart, basata sulla piattaforma F-Body di Chrysler. Purtroppo, diversi problemi legati alla qualità costruttiva hanno reso questa vettura non molto apprezzata tra i consumatori.

Nel 2021, però, l’Aspen è fra le auto più desiderate dai collezionisti. Questo esemplare in versione R/T del 1976 con diversi optional a bordo potrebbe essere molto gradito da tutti coloro che collezionano auto degli anni ‘70.

Dodge Aspen R/T: in vendita un bellissimo esemplare del 1976 in perfette condizioni

Si tratta di un veicolo particolarmente raro, soprattutto perché è stato mantenuto in perfette condizioni pur avendo percorso 160.335 km in 45 anni. La Dodge Aspen R/T è rivestita esternamente nella colorazione Sunfire Metallic Black che si sposa perfettamente con le strisce arancioni/rosse e l’abitacolo bianco.

La vettura proviene dall’Arizona e ha una storia ben documentata che include il manuale del proprietario. Fra le caratteristiche più interessanti presenti su questa Aspen R/T troviamo delle finiture cromate, i loghi R/T, delle gomme Firestone Indy 500 con scritte bianche e delle particolari feritoie presenti sul lunotto.

All’interno, il rivestimento in bianco è stato mantenuto in perfetto stato nonostante i 45 anni di vita. Sotto il cofano di questa Dodge Aspen R/T del 1976 si nasconde il motore Chrysler LA V8 318ci da 5.2 litri totalmente originale. Il prezzo richiesto dal rivenditore, Garage Kept Motors, è di 29.500 dollari (24.827 euro).

