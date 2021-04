Dodge Challenger SRT Hellcat biturbo sfida una Charger SRT Hellcat | Video

L’attuale generazione della Dodge Challenger SRT Hellcat è disponibile sul mercato ormai da oltre cinque anni. Dunque, è sempre bello vedere degli esemplari particolari che si distinguono dal modello originale.

Meglio ancora se il classico compressore volumetrico è stato sostituito da due turbocompressori come ad esempio la Challenger SRT Hellcat protagonista nella drag race firmata da Mod2Fame Vlog (trovate il video in fondo all’articolo).

Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare con doppio turbocompressore gareggia contro una Charger SRT Hellcat

All’interno della gara di accelerazione, la speciale coupé a due porte ad alte prestazioni ha gareggiato contro una Dodge Charger SRT Hellcat. Da notare che la gara si è svolta di notte su una strada aperta al pubblico, una cosa assolutamente da non fare in quanto si mette in pericolo la vita delle altre persone. Normalmente, drag race come questa si tengono in piste realizzate appositamente.

Lo youtuber Mod2Fame, possessore della Challenger SRT Hellcat biturbo, ha deciso di intraprendere un percorso particolare per il progetto. Ad esempio, la vettura dispone di un cambio manuale a 6 velocità piuttosto che uno automatico che si trova sulla maggior parte degli esemplari disponibili sul mercato.

L’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è stato affiancato da due turbocompressori Comp Turbo con cuscinetti a sfera che gli permettono di erogare circa 950 CV alle ruote e fino a 1100 CV all’albero motore.

Per quanto riguarda la Charger SRT Hellcat, sotto il cofano è presente lo stesso powertrain della Charger ma in questo caso è abbinato al compressore volumetrico standard e a una trasmissione automatica. Tuttavia, il proprietario ha deciso di utilizzare una configurazione E85. Per scoprire il vincitore di questa drag race firmata Dodge, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI