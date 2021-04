Chrysler Pacifica 2021: il marchio celebra il National Pet Day

Per tutti coloro che hanno almeno un amico a quattro zampe in famiglia, Chrysler ha deciso di sottolineare le caratteristiche dedicate proprio a cani e gatti offerte dalla Chrysler Pacifica 2021, giusto in tempo per il National Pet Day che si terrà l’11 aprile.

La Pacifica, il minivan più premiato negli ultimi cinque anni negli USA, è nota anche per accogliere perfettamente gli animali domestici a quattro zampe. L’anno scorso, il veicolo è stato nominato nella lista di Auto Trader delle 10 auto per gli amanti dei cani.

Chrysler Pacifica 2021: il brand mostra alcune caratteristiche adatte agli amici a quattro zampe

A bordo troviamo un grande comfort e una serie di caratteristiche orientate alla sicurezza che forniscono ai possessori di animali domestici la massima tranquillità. Le cinque principali funzionalità pet-friendly proposte dalla Chrysler Pacifica 2021 sono la fotocamera interna FamCAM che consente a chi si trova nella parte anteriore di visualizzare gli occupanti presenti nella parte posteriore e persino di ingrandire.

Proseguendo abbiamo i sedili della seconda e terza fila con sistema Stow ‘n Go che si piegano sul pavimento, offrendo un ampio spazio per le cucce per animali domestici o per sgranchirsi le gambe quando il veicolo è parcheggiato. Troviamo poi i contenitori Stow ‘n Go nel pavimento dove riporre facilmente cibo per cani e gatti e vari accessori.

Infine, il sistema di pulizia Stow ‘n Vac offerto dalla Chrysler Pacifica 2021 permette di pulire rapidamente eventuali pasticci fatti dal proprio animale domestico, oltre alle porte/portellone scorrevoli con apertura senza mani. Basta semplicemente passare il piede sotto la porta o il portellone per aprirla/o.

