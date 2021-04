Vauxhall Combo è il piccolo furgone più venduto del Regno Unito

Vauxhall Combo è il piccolo veicolo commerciale più venduto, secondo gli ultimi dati di vendite e immatricolazioni pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Nonostante la continua esigenza di mantenere gli showroom chiusi a causa della pandemia COVID-19, Vauxhall ha registrato un primo trimestre di successo nel 2021 nel settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV). In tutto il settore, la nuova Vauxhall Combo è stata anche il modello più venduto a marzo e dall’inizio dell’anno, con 3.760 vendite, mentre il Combo Life è stato il numero uno nel settore dei minibus e dei furgoni per l’equipaggio per lo stesso periodo.

Nel settore dei veicoli commerciali leggeri, Vauxhall ha aumentato la sua quota di mercato dal 9,5% al ​​9,8% su base annua con un aumento delle vendite del 45%, a fronte di un aumento del 41% per il settore nel suo complesso. Nel complesso il marchio ha mantenuto il suo forte terzo posto nel segmento dei veicoli commerciali.

Il successo è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo Vivaro e dal nuovo Vivaro-e completamente elettrico, che hanno mantenuto la loro terza posizione rispettivamente nel settore dei veicoli commerciali leggeri e nel settore dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrici.

Commentando i risultati, Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Abbiamo visto forti vendite di veicoli commerciali leggeri con il Combo numero uno nel suo segmento e anche una forte domanda per il nostro rivoluzionario Vivaro-e completamente elettrico”.

“L’interesse per i veicoli elettrici Vauxhall, sia furgoni che auto, è forte e in crescita. Vauxhall ha una vasta gamma di veicoli elettrici in vendita a prezzi convenienti, incluso il nuovissimo furgone Combo-e completamente elettrico che verrà lanciato entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di riaccogliere i clienti in sicurezza nella nostra rete questo mese “.

Con un’autonomia fino a 206 miglia e un carico utile fino a 1.226 kg, il nuovo Vivaro-e è in prima linea nell’impegno di Vauxhall per l’elettrificazione. Vauxhall offrirà una versione elettrificata per ogni modello di veicolo commerciale leggero della sua gamma entro la fine del 2021.

