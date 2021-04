Le vendite di Jeep aumentano in Giappone

Nonostante le auto di marca americana hanno storicamente sempre fatto fatica in Giappone, Jeep, sembra guadagnare popolarità, in particolare tra i giovani acquirenti. Le vendite di Jeep nella nazione asiatica dovrebbero aumentare del 5% quest’anno a oltre 15.000 unità. Lo ha dichiarato lunedì in un’intervista Hitoshi Ushikubo, responsabile delle vendite di Fiat Chrysler in Giappone. Fiat Chrysler Japan deve ancora essere ufficialmente fusa con l’ufficio giapponese di Peugeot SA e rientrare nel nuovo gruppo Stellantis.

Jeep vede aumentare mese dopo mese le sue vendite e la sua popolarità in Giappone

Gli acquirenti in Giappone hanno generalmente optato per auto più piccole con un’elevata efficienza del carburante, uno dei motivi per cui Ford Motor Co. ha finito per lasciare il paese nel 2016. Ma Jeep è riuscita a mantenere una base di clienti fedeli. Ora, in mezzo alla pandemia di coronavirus, sempre più giovani si interessano alle auto, attirati dalla loro capacità di gestire tutti i tipi di terreno all’aperto, il che aiuta a evitare i trasporti pubblici.

Jeep ha venduto 1.925 auto a marzo, il 36% in più rispetto allo stesso mese del 2020

“Abbiamo fatto sforzi per adattarci al mercato giapponese” lanciando auto con guida a destra, a differenza di General Motors e Ford, ha detto Ushikubo. “I giovani sono alla ricerca di auto che permettano loro di presentare una parte del loro carattere”, ha detto, aggiungendo che anche una forte presenza sui social media ha aiutato il marchio.

Jeep ha venduto 1.925 auto a marzo, il 36% in più rispetto allo stesso mese del 2020, che è stato influenzato dal Covid-19, con Wrangler e Renegade tra i modelli più popolari. Jeep si è classificata al terzo posto lo scorso anno tra i marchi di SUV importati in Giappone, vendendo 13.588 unità. Fiat Chrysler Japan prevede di introdurre quest’anno nuovi modelli per Grand Cherokee, Compass e Gladiator. Il rispetto di tale programma potrebbe tuttavia dipendere dalla disponibilità di chip, ha affermato Ushikubo.

