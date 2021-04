Nuova Vauxhall Corsa è l’auto più venduta nel Regno Unito

La nuova Vauxhall Corsa è stata l’auto più venduta nel Regno Unito nel primo trimestre del 2021. Questa notizia emerge dagli ultimi dati di vendita pubblicati dalla Society of Motor Manufacturrs and Traders (SMMT). Oltre a questo, la Corsa-e 100% elettrica ha registrato il maggior numero di vendite a marzo nel segmento dei veicoli elettrici di piccole dimensioni.

Il successo di Corsa e Corsa-e, così come la recente introduzione del nuovo Mokka e del nuovo Crossland, ha permesso al marchio britannico di aumentare la sua quota di mercato nel segmento delle auto dal 5,6% al 5,8%.

Nuova Vauxhall Corsa: vendute oltre 12.400 unità da gennaio a marzo 2021

Il successo conquistato nei primi tre mesi del 2021 da Vauxhall è stato raggiunto nonostante le concessionarie sono state chiuse a causa delle restrizioni legate al coronavirus. In particolare, la nuova Vauxhall Corsa ha registrato 12.413 immatricolazioni mentre la nuova Corsa-e 1232 unità vendute. Complessivamente, il marchio di Stellantis ha venduto 15.868 nuove auto a marzo e 24.826 da inizio anno.

Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “Siamo lieti che la nuova Vauxhall Corsa sia l’auto più venduta nel Regno Unito nel primo trimestre del 2021. Oltre alle auto, abbiamo visto ottime vendite anche dei veicoli commerciali leggeri con il Combo numero uno nel suo segmento e anche una forte domanda per il nostro rivoluzionario Vivaro-e completamente elettrico. L’interesse per i veicoli elettrici Vauxhall, sia auto che furgoni, è forte e in crescita. Vauxhall ha una vasta gamma di veicoli elettrici in vendita a prezzi convenienti, incluso il nuovissimo SUV Mokka-e appena lanciato. Non vediamo l’ora di riaccogliere i clienti in sicurezza nella nostra rete di concessionarie questo mese“.

La quinta generazione della Vauxhall Corsa è disponibile sia con motore elettrico che con propulsori a benzina e diesel. Grazie alla sua autonomia di 336 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica, la Vauxhall Corsa-e è stata già riconosciuta nel Regno Unito.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI