Peugeot inizia in modo positivo il 2021 nel Regno Unito

Peugeot continua a conquistare importanti risultati nel Regno Unito in questo 2021, aumentando la quota di mercato di auto e furgoni dal 4,4% del 2020 al 4,6% nel primo trimestre di quest’anno. Queste informazioni arrivano dagli ultimi dati di immatricolazione registrati dalla Society of Motor Manufacturrs and Traders (SMMT).

La casa automobilistica francese ha anche migliorato il suo mix di vendite di vetture a basse emissioni rispetto allo scorso anno, passando dall’11,2% al 17% nel Q1 2021, con oltre 2600 vendite. A marzo, i furgoni della casa del Leone sono stati fra i più venduti nel mercato britannico, raggiungendo una quota di mercato pari al 7,4%.

Peugeot: la quota di mercato è passata al 4,6% nel primo trimestre del 2021

Questa importante performance è stata raggiunta da Peugeot nonostante la chiusura delle concessionarie nel Regno Unito dovuta al coronavirus nei primi tre mesi dell’anno. Il marchio di Stellantis ha deciso di iniziare a vendere online nel 2017 e il suo continuo investimento in queste piattaforme ha permesso di restare in contatto con i consumatori durante il periodo difficile.

Ad esempio, la piattaforma Virtual Showroom consente agli acquirenti di effettuare tour individuali con un esperto del veicolo a cui si è interessati mentre il Peugeot Buy Online consente di configurare, ordinare e finanziare la nuova auto stando comodamente a casa.

Entro il 2025, Peugeot ha come obiettivo quello di offrire una versione elettrificata di tutti suoi modelli in gamma. Nel segmento dei veicoli a basse emissioni, questo risultato è stato raggiunto, nel primo trimestre del 2021, con modelli come e-208 ed e-2008. Entrambi dispongono di una batteria da 50 kWh e di un potente motore elettrico da 136 CV (100 kW) e riescono ad offrire un’autonomia massima di 349 km nella e-208 e 331 km nell’e-2008 (secondo ciclo WLTP).

A marzo, Peugeot ha registrato oltre 4100 immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri che gli hanno permesso di posizionarsi al quarto posto in questo segmento con una quota di mercato del 7,4%. Le aziende hanno scelto la pluripremiata gamma che include Partner, Expert, Boxer e il modello elettrico e-Expert. Entro la fine dell’anno, inoltre, è previsto il debutto di e-Partner ed e-Boxer.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso di tutto il duro lavoro e della professionalità di tutto il nostro personale e della rete di rivenditori, che si sono uniti per mantenere una quota di mercato così forte negli ultimi tre mesi. Grazie all’investimento in Peugeot Buy Online, siamo stati in grado di continuare a comunicare e servire i nostri clienti, anche con gli showroom chiusi. E, naturalmente, con la nostra pluripremiata gamma di veicoli e il continuo impegno per l’elettrificazione sono estremamente positivo ed entusiasta per il resto del 2021 e oltre“.

