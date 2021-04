Nuovo Peugeot e-Expert consegnato a Milano al titolare di un ristorante molto famoso 

È stato consegnato a Milano il nuovo Peugeot e-Expert 100% elettrico al vincitore della puntata sui ristoranti milanesi con delivery di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Le sfide decise dallo chef Borghese sono diventate un vero fenomeno cult della televisione italiana il cui show viene trasmesso sulle reti di Sky.

All’interno è presente un van targato “4 Ristoranti” che porta lo chef in giro in lungo e in largo per l’Italia. Il veicolo in questione è un Peugeot Traveller. La casa automobilistica francese ha iniziato a consegnare agli otto vincitori, del ciclo di episodi trasmesso su Sky Uno lo scorso inverno, il premio messo in palio: un nuovo e-Expert.

Nuovo Peugeot e-Expert: il proprietario del ristorante milanese Slow Sud ha ritirato il suo premio

Si tratta della versione full electric del popolare veicolo commerciale leggero realizzato appositamente per i professionisti. È un furgone ideale per effettuare consegne nei centri urbani senza produrre emissioni. La recente consegna dell’e-Expert in comodato d’uso gratuito è stata effettuata presso una concessionaria Peugeot milanese al titolare del ristorante Slow Sud. Quest’ultimo è il vincitore della puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti dal tema miglior ristorante con delivery di Milano.

Il nuovo Peugeot e-Expert può essere scelto in due differenti autonomie in base alle dimensioni della batteria installata. Il veicolo mantiene le originali prerogative di carico delle versioni endotermiche e continua a proporsi in tre diverse lunghezze, da 4,61 fino a 5,31 metri. In tutti i casi, l’altezza di 1,90 metri garantisce l’ingresso nei parcheggi sotterranei mentre il propulsore 100% elettrico consente di attraversare senza problemi centri urbani, aree a pedaggio e parcheggi con strisce blu.

Al ristorante milanese Slow Sud è andato un e-Expert in versione Premium con pacco batterie da 75 kWh per un’autonomia che arriva a 330 km con una singola ricarica, più che sufficienti per coprire le percorrenze medie dei professionisti che usano questo tipo di veicolo.

Tra gli optional presenti a bordo abbiamo il rivestimento antiscivolo del piano di carico, il pack City Connect Plus che offre la sicurezza del Visio Park a 180°, l’accesso senza chiave tramite il sistema Keyless e il caricatore di bordo trifase da 11 kW. Infine, il Peugeot e-Expert Premium è dotato di un sedile del passeggero doppio con funzione Moduwork che aggiunge versatilità alla cabina.

