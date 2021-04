Stellantis e TIM hanno lanciato nuove offerte per la connettività delle auto

TIM ha lanciato oggi tre offerte per la connettività nelle automobili in partnership con Stellantis, un assemblatore che riunisce i marchi Fiat, Chrysler, Peugeot e Citroen. In base all’accordo, l’operatore di telefonia mobile abilita la piattaforma Adventure Intelligence. La tecnologia è già presente nella Jeep Renegade, la prima auto connessa della casa automobilistica in Brasile. Per effettuare la connessione, il modello viene fornito con eSIM, un chip per l’accesso alla rete mobile e con WiFi nativo a bordo.

I consumatori potranno abbonarsi a uno dei tre pacchetti di connettività, che variano a seconda del franchise di dati: 5 GB, 10 GB e 40 GB. I clienti dovranno pagare rispettivamente di R $ 30, R $ 50 e R $ 100. Internet può essere condiviso contemporaneamente nel veicolo con un massimo di otto persone ei pacchetti includono l’abbonamento alle app di intrattenimento.

Con l’offerta di 5 GB, l’utente ha accesso a un audiolibro al mese. Il pacchetto da 10 GB offre anche un audiolibro al mese, oltre alla piattaforma per la creazione, l’hosting e la distribuzione di podcast, podcast OLA e la navigazione in Waze senza sconti sul pacchetto Internet. Nella confezione da 40 GB, oltre a tutti gli abbonamenti già citati, è disponibile il canale Cartoon Network.

Per aderire al piano, il cliente deve connettersi al WiFi dell’auto e connettersi alla rete tramite uno smartphone. Quando si accede al browser Internet tramite il telefono cellulare, verrà automaticamente indirizzato a una pagina di assunzione. È anche possibile contrattare tramite il sito web della società. L’operatore offre un campione gratuito di 30 giorni del pacchetto.

Con questo, TIM amplia il proprio portafoglio di soluzioni IoT. L’operatore ha lanciato il suo mercato di soluzioni IoT per le aziende nell’ottobre 2020 e, finora, ha portato la tecnologia NB-IoT (Narrowband-IoT) a 3.460 comuni in Brasile.

