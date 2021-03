Jeep svela nuovi dettagli sulla piattaforma Adventure Intelligence

Adventure Intelligence di Jeep Connect sarà una delle novità più interessanti del Jeep Day 2021. Nelle ultime settimane, la casa automobilistica statunitense ha rilasciato due video che mostrano diversi vantaggi che gli utenti Jeep potranno presto raccontare sul Renegade.

Jeep: ecco i vantaggi offerti dalla piattaforma Adventure Intelligence

La nuova piattaforma è stata realizzata a livello globale e i team di progettazione e ingegneria del ramo brasiliano hanno contribuito all’intero processo. Adventure Intelligence è una feature realizzata con particolare attenzione alle esigenze dei consumatori sudamericani. Per assicurare la migliore esperienza possibile, il marchio di Stellantis ha coinvolto i suoi clienti in tutte le fasi di sviluppo, dalla ricerca, all’usabilità fino ai test.

Leandro Alvarenga, capo User Experience Design di Stellantis America meridionale, ha detto: “Questo è un lavoro senza data di fine. Continueremo a imparare dai nostri clienti sull’uso dell’applicazione e del software in modo da poter offrire l’esperienza ideale in ogni momento, all’interno o all’esterno dell’auto. Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio di Adventure Intelligence, quando vi parleremo di tutte le incredibili funzionalità pensate per fornire un’esperienza sempre migliore ai clienti Jeep“.

