Il Dodge Durango SRT Hellcat partecipa alle prime drag race | Video

Dodge ha definito il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat il SUV più potente del mondo ed è vero. Il veicolo familiare con sette posti a sedere viene utilizzato dagli americani anche per divertirsi in pista e in particolare nelle drag race.

Con soli 2000 esemplari prodotti e soltanto per il model year 2021 (più raro della Demon costruita in poco più di 3300 unità), il Durango SRT Hellcat dovrà farsi un nome e una reputazione contro i competitor nel quarto di miglio. Inoltre, presto diverse società di aftermarket metteranno le mani sul SUV a tre file per rendere il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ancora più performante.

Dodge Durango SRT Hellcat: il prestante SUV a tre file affronta una Mustang e un X5

Per ora possiamo accontentarci di una drag race pubblicata su YouTube da Drag Racing and Car Stuff in cui possiamo scoprire le prestazioni di un esemplare bianco completamente originale. Secondo la casa automobilistica statunitense, il Durango SRT Hellcat 2021 è in grado di completare il quarto di miglio in soli 11,5 secondi.

Sappiamo però che i dati ufficiali spesso e volentieri sono diversi dalla realtà, quindi è interessante scoprire quanto effettivamente il veicolo possa avvicinarsi a questo dato. Nel primo round, il SUV Hellcat ha affrontato una Ford Mustang mentre nel secondo un BMW X5.

Per scoprie se il Dodge Durango SRT Hellcat ha vinto o meno la drag race vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

