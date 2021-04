All’asta una Dodge Charger R/T autografata da due leggende della NHRA

Alcune scelte di design fatte nell’industria automobilistica sono diventate iconiche. Ad esempio, i fari nascosti dietro la griglia delle Dodge Charger sono una di queste. Uno dei modelli ad avere questa particolare caratteristica sarà proposta all’asta da Mecum Auctions durante un evento che si terrà a Houston dall’8 al 10 aprile, Texas.

Si tratta più nello specifico di una Dodge Charger R/T del 1968 con motore Hemi che fa parte di un’asta dove saranno venduti circa 1000 veicoli. Questo esemplare non è dipinto nel classico arancione ma in una colorazione altrettanto elegante e particolare chiamata EE1 Dark Blue Metallic.

Dodge Charger R/T: Mecum Auctions proporrà all’asta un esemplare davvero esclusivo

Secondo la descrizione dell’annuncio dell’asta presente sul sito Web di Mecum Auctions, abbiamo di fronte una vettura rarissima perché è solo una delle 264 Charger R/T con Hemi prodotte per il model year 1968 e con cambio automatico. Se ciò non bastasse, questa è l’unica unità conosciuta ad avere una trasmissione automatica e questa particolare verniciatura.

La muscle car americana è originale in tutto e per tutto, dalla colorazione esterna al potente motore Hemi V8 426ci da 7 litri. Fra le caratteristiche riportate dalla nota casa d’aste troviamo albero a camme idraulico Mopar Performance, cruscotto Rallye con orologio tachimetro Tic Toc, radio AM ancora funzionante con lettore a otto tracce e tanto altro ancora.

Inoltre, il grande filtro dell’aria cromato del propulsore mette in mostra gli autografi di Don Garlits e Shirley Muldowney, due dei piloti leggendari della National Hot Rod Association (NHRA). Purtroppo, Mecum Auctions non ha riportato una stima di vendita per questa Dodge Charger R/T del ‘68 ma sappiamo che ha percorso fino ad ora 75.095 km.

