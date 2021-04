Dodge Challenger T/A 392 Widebody 2021 arriva nelle concessionarie statunitensi

A settembre 2020, Dodge ha annunciato che avrebbe reso disponibile il suo pacchetto widebody opzionale della Challenger R/T Scat Pack anche per due popolari modelli in seguito all’arrivo del model year 2021. Fra questi abbiamo anche la Dodge Challenger T/A 392, oltre alla R/T Scat Pack Shaker.

Nelle scorse ore, Mopar Insiders ha riportato che la vettura sta finalmente arrivando nelle concessionarie statunitensi. La Dodge Challenger T/A 392 Widebody 2021 si basa sulla storia della leggendaria Challenger T/A del 1970, considerata da molte persone una delle muscle car più ambite di sempre. Questo modello fu inizialmente costruito per gareggiare nelle corse Trans-Am dello Sports Car Club of America (SCCA) e prodotto nel 1970 in soli 2399 esemplari.

Dodge Challenger T/A 392 Widebody: i primi esemplari del model year 2021 giungono negli showroom USA

Ritornando alla moderna Challenger T/A 392 Widebody, di serie abbiamo logo 392 sul parafango, sportello di rifornimento carburante nero, griglia in nero lucido, cofano motore in nero satinato, presa d’aria funzionale, sedili performance in tessuto, fari Air-Catcher illuminati, sistema di aspirazione dell’aria fredda di Mopar, logo T/A presente sullo spoiler e sul corpo della vettura, quadro strumenti White Face e dettagli in nero lucido sulla plancia.

Il pacchetto widebody aggiunge 8,8 cm alla larghezza dell’auto, degli pneumatici ad alte prestazioni Pirelli 305/35ZR20, dei cerchi in alluminio da 20”, un telaio SRT ottimizzato per le prestazioni e delle sospensioni attive SRT ad alte prestazioni.

Tutti coloro che scelgono la Dodge Challenger T/A 392 Widebody 2021 otterranno le stesse prestazioni della R/T Scat Pack Widebody, quindi un miglioramento di circa 2 secondi sul giro rispetto alla R/T Scat Pack non widebody. Arrivando ai prezzi, la Challenger T/A 392 Widebody è disponibile negli Stati Uniti a 49.090 dollari (41.741 euro) mentre in Canada a 67.495 dollari canadesi (45.628 euro).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI