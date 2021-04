Questa Dodge Challenger del 1970 con turbo produce fino a 1300 CV!

Nel corso degli anni Dodge ha ideato alcune delle vetture più utilizzate nel mondo delle drag race, dalle classiche muscle car fino alle più recenti generazioni delle Dodge Challenger e Charger.

Auto come la Challenger SRT Demon di serie, ad esempio, riesce a completare il quarto di miglio in circa 10 secondi ma in questo articolo vi parliamo di un vero classico ad alte prestazioni che sicuramente attirerà l’attenzione degli amanti delle gare di accelerazione. Si tratta più nello specifico una Dodge Challenger del 1970 che nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 da 6.1 litri abbinato a un turbocompressore Precision da 110 mm.

Dodge Challenger: in vendita un bellissimo esemplare del 1970 con turbocompressore

Anche se i dati ufficiali non sono stati rivelati, questa vettura sarebbe in grado di completare i 400 metri circa in meno di 9 secondi. Sul banco di prova, la configurazione presente sotto il cofano di questa Challenger è riuscita a sviluppare fino a 1318 CV. Inoltre, utilizzando un carburante E85, la muscle car riesce comunque a produrre ben 1014 CV.

Se ciò non bastasse, abbiamo di fronte un’auto molto leggera e veloce. Anche senza accendere il motore, possiamo capire subito che si tratta di una muscle car scattante in quanto troviamo piccole gomme anteriori ed enormi sul retro, roll-bar e paracadute installato sulla parte posteriore.

Questa speciale Dodge Challenger turbo del 1970 è stata progettata da Kurt Busch Inc. e lo stesso Kurt Busch l’ha guidata in diverse occasioni. Il motore invece è stato costruito da Jimmy Barton che ha dato vita a diversi propulsori da corsa nel 1978. L’elenco delle modifiche presenti su questa vettura è particolarmente lungo.

Ad ogni modo, accanto all’Hemi V8 modificato è presente il cambio automatico HD Powerglide a 2 rapporti che dovrebbe rendere le drag race più semplici da fare. Inoltre, è presente un sedile per il passeggero anteriore. La Dodge Challenger turbo si trova attualmente a Charlotte (nel Nord Carolina) e il venditore (Streetside Classics) chiede 97.995 dollari (83.326 euro).

