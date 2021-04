Ferrari 612 Scaglietti: una delle Ferrari moderne più apprezzate da Doug DeMuro

Dal 2004 al 2011, Ferrari proponeva nella sua gamma una coupé con il nome di Ferrari 612 Scaglietti. Questa ha preso il posto della 456 ed è la seconda auto prodotta completamente in alluminio dopo la 360 Modena.

Sotto il cofano è stato installato lo stesso motore V12 da 5.7 litri della 575M Maranello. Si tratta di un’unità raffreddata ad acqua con distribuzione di albero a camme in testa in grado di sviluppare 540 CV di potenza e circa 590 nm di coppia massima. I dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica di Maranello parlano di una velocità massima di 320 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 4,2 secondi.

Ferrari 612 Scaglietti: Doug DeMuro ha messo alla prova un bellissimo esemplare della coupé

Accanto al V12 è stato installato un cambio meccanico a 6 rapporti, la trazione posteriore e delle sospensioni a quattro ruote indipendenti con bracci trasversali e ammortizzatori idraulici con molle elicoidali. In uno dei suoi ultimi video pubblicati su YouTube, Doug DeMuro ha avuto l’occasione di parlare proprio della Ferrari 612 Scaglietti. Egli afferma che è uno dei suoi modelli Ferrari moderni preferiti.

Lo youtuber sostiene che la vettura ha uno stile unico e un propulsore parecchio potente che riesce a dare il meglio di sé a tutte le velocità. In aggiunta, la coupé è dotata di interni moderni con una tecnologia decente. La 612 Scaglietti testata da DeMuro è disponibile attualmente all’asta su Cars & Bids e ha raggiunto la somma di 90.000 dollari (76.502 euro) con ancora cinque giorni al termine della vendita.

Il recensore afferma che questa 612 dispone delle migliori specifiche possibili come ad esempio i cerchi. Inoltre, troviamo pinze freno rosse, badge della Scuderia Ferrari, rivestimenti in pelle, sedili sportivi anteriori con regolazione elettrica, logo del cavallino in rilievo sui poggiatesta dei sedili, cuciture a contrasto, contagiri in giallo, impianto audio Bose, sensori di parcheggio posteriori, lettore CD e quadro strumenti con display per permettere al conducente di visualizzare alcune informazioni.

Secondo Doug DeMuro, il venditore ha acquistato questa Ferrari 612 Scaglietti nel 2020 e da allora ha percorso circa 805 km mentre nel settembre 2020 è stata valutata 96.500 dollari (82.027 euro) da una società specializzata con sede a San Diego.

